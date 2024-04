Deu anys d’aliança amb XiCaEs

"Conocerse es el principio. Permanecer juntos es el progreso. Pero trabajar juntos es el éxito". Aquesta frase de l’industrial i visionari nord americà Henry Ford és una de les màximes que m’han acompanyat, dia a dia, al front de l’Ajuntament de Vila-real. D’aquesta premissa naix una de les polítiques de les que més orgullosos ens sentim i que tan bons fruits ens ha donat: l’aliança amb la societat civil.

Un principi de col·laboració i de lideratge cooperatiu que, en la última dècada, ens ha ajudat a avançar de manera històrica per a consolidar-nos com a ciutat, sense perdre mai el nostre cor de poble.

Aquesta aliança amb la societat, que compleix ja 10 anys, compta amb una extraordinària aliada: la Fundació Caixa Rural Vila-real i els incomptables projectes que, en els seus 25 anys de trajectòria, ha impulsat, promocionat o recolzat. Entre ells, vull destacar hui de manera especial el treball de XiCaEs per ajudar-nos a fer de la nova Vila-real del segle XXI una ciutat més inclusiva. Sota la coordinació de Pilar Rubert i de la mà també de les quatre professionals que treballen cada dia per millorar la vida i les habilitats de les persones usuàries --Maria José Jorge, Marina Castellet, Sara Gil i Maria Goterris-- el projecte de XiCaEs va arribar al 2019 per omplir un buit important en l’atenció sociosanitària dels xiquets amb necessitats i capacitats especials al nostre poble. En les instal·lacions del centre social, amb una important aportació municipal a través dels convenis que mantenim amb la Fundació Caixa Rural, les professionals i terapeutes de XiCaEs donen resposta a la demanda creixent per part de les famílies, davant d’una xarxa assistencial moltes vegades saturada.

Però el més important és que aquesta resposta no és merament assistencial. En XiCaEs, les famílies troben també eixa mà amiga que les orienta quan no saben per on pegar, un servei de respir quan necessiten agafar aire per a continuar, la tranquil·litat de saber que estan fent tot el que poden i més pels seus fills i filles, deixant-los en mans de les millors professionals. No puc tampoc deixar de mencionar a les persones que, des del seu paper en la Fundació Caixa Rural, van impulsar i impulsen cada dia aquest projecte d’inclusió i visibilització de la diversitat: l’actual presidenta, Sonia Sánchez, i el seu antecessor, Enric Portalés; i l’ex secretari, Josep Ramos, i qui actualment l’ha succeït en el càrrec, Maria Dolores Parra.

Una dècada junts

Des de fa uns anys, l’Ajuntament i la Fundació Caixa Rural, a través de XiCaEs, treballem junts per a oferir a les famílies amb xiquets i xiquetes amb diversitat funcional una escoleta on seguir rebent l’atenció que requereixen en les èpoques de vacances escolars: el Campus Natura. Ahir mateix, vaig tindre l’ocasió de comprovar l’extraordinària tasca que desenvolupen, en una visita a aquest aplec de XiCaEs, juntament amb la presidenta de la Fundació, i el regidor de Serveis Socials de la nostra ciutat, Antonio Marín.

Una quinzena de xiquets i xiquetes que, en la línia de l’Aplec de Temps Lliure municipal, poden gaudir d’un espai d’oci inclusiu durant les vacances, amb activitats especialment pensades i adaptades per a ells i guiats un equip que els acompanya amb entrega, il·lusió i professionalitat. Només amb el somriure d’un d’aquests xiquets, amb els xicotets assoliments que cada dia van aconseguint els usuaris de XiCaEs, l’esforç de tots aquests anys haurà valgut la pena.

El fruit de l’aliança amb la societat, d’aquesta sembra de 10 anys, són ells i elles. Els xiquets i xiquetes, les famílies, les associacions i entitats que, com la Fundació Caixa Rural, treballen dia a dia per fer de Vila-real un lloc millor per a tots i per a totes.

Per això, l’aliança amb la societat és el nostre major orgull a Vila-real: 3,1 milions d’euros d’inversió en el passat 2023, que van anar a parar directament a 61 convenis amb un total de 53 entitats del nostre poble.

La nova Vila-real del segle XXI, solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora, són totes elles. Gràcies.

Alcalde de Vila-real