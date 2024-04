Carrasco perjudica la salut

No està de més recordar que el nostre sistema sanitari és l’enveja de moltíssims països i per això és important cuidar-lo. La sanitat té reptes comuns a tot l’Estat com l’envelliment de la població i, per tant, té la necessitat de reorganitzar recursos i millorar l’atenció al pacient o la falta de facultatius, però eixe és altre debat. Hi ha una realitat en la sanitat de Castelló i és el ninguneo al que estem sotmesos des de les institucions autonòmiques dirigides pel PP. No tenim alternativa, o fem front comú per a reclamar les inversions que calen a la nostra ciutat o no es faran.

En la Conselleria de Sanitat, encapçalada pel Partit Popular, continuen parlant d’ampliació de l’Hospital General, en volta de fer un nou amb habitacions individuals. Això demostra fins a quin punt no és prioritari per a ells, tot i que és una reivindicació que de tant obvia i urgent que era, quan Compromís la vam posar sobre la taula, en un no res va deixar de ser nostra per ser de totes i tots.

El govern de Mazón i Carrasco van prometre que el servei de coordinació d’urgències tornaria a Castelló de seguida, i si, va ser un error centralitzar-lo, donar dates que no es poden complir, també ho és. Recordem que ens van dir que en 2023 ja hauríem recuperat el CICU i després que en març tindríem el decret i continuem esperant.

No tenen ni idea

Evidentment, que el PP de Carrasco vulga unificar els dos serveis d’urgències ambulatòries de la ciutat demostra fins a quin punt no tenen ni idea de com funcionen i en quines condicions estan. A més, en volta complir amb la seua promesa electoral i el manament del ple d’obrir les urgències del Centre de Salut del Raval Universitari, la seua decisió siga retirar el cartell d’urgències, demostra fins a quin punt ens van enganyar i són perjudicials per a la nostra salut.

Com a mínim les obres del nou centre de salut de Crèmor que ha de descongestionar Palleter no les han aturat. Això sí, el temps corre i la solució fa temps que era imprescindible. Ara mateix la massificació d’aquest centre de salut, és, de totes totes, el repte més urgent que tenim a la sanitat de Castelló, i això que la llista és llarga.

Portaveu del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló