La cura del patrimoni i l’estima per la Vall

Un dels trets d’identitat del nostre govern és la cura del patrimoni. Pel seu significat social, cultural i històric, pel que diu de nosaltres i dels qui ens han precedit. També és innegable la seua relació amb el turisme. Són els motius que ens han portat a apostar per conservar i recuperar el nostre patrimoni. No sols amb paraules, encara que la divulgació és molt important. També amb fets, com ja estem demostrant i continuarem fent-ho esta legislatura.

Les festes patronals en honor a Sant Vicent Ferrer han sigut un exemple. Malauradament, van començar amb un incident a la font de plaça dels Xorros. Vam reaccionar amb rapidesa per tractar de protegir la font de la plaça de Sant Vicent. Ací vull destacar el treball del regidor d’Urbanisme, Vicente Pitarch, i del regidor de Festes, Ximo Zorrilla, que van contactar amb la comissió de festes per a arribar a una solució consensuada.

Finalment, una vegada acabades les festes, podem dir que les mesures de protecció han funcionat i que s’ha aconseguit l’objectiu que ens havíem marcat: protegir la font i permetre que puguera ser part de la festa taurina, sense restar visibilitat a les cases dels voltants. Gràcies a la predisposició de la comissió hem pogut fer compatible els dos usos, en una solució que ha vingut per a quedar-se.

Perquè des de l’Ajuntament hem fet un gran esforç per a restaurar les fonts històriques de la ciutat. Des de 2016 hem actuat en set: Carrer del Mig, Bessols, l’Olivereta, de la Mercé, de Julià, de l’Àngel i Sant Vicent. També en la Baixaeta del Retor. I això ha suposat invertir diners públics, que són de tots els vallers i valleres. Això és un altre motiu fonamental per a protegir-les i respectar-les, a més que són elements característics de la Vall, que conten la nostra història i les nostres arrels. En definitiva, ens fan sentir orgull de ser de la Vall.

Com deia abans, esta legislatura serà la de la rehabilitació de patrimoni. La legislatura passada vam comprar la Torre de Benissahat, després de tants anys de promeses que no es complien mai. Les obres estan en marxa i amb elles seguim donant forma al relat del Camí de l’Aigua. Esta és una de les actuacions de les quals més orgullosa em sent, perquè mentre durant dècades l’Ajuntament venia patrimoni, ara comprem patrimoni perquè no volem que es perden més construccions que són part de la nostra història com a poble.

És el cas de l’antiga seu de l’Ateneu Musical Schola Cantorum, que també vam adquirir la legislatura passada. En el segon semestre d’enguany començarem les obres per a ampliar l’Ajuntament. I tot i que serà més gran, serà un 93% més eficient energèticament que l’actual. Gràcies al finançament de la Unió Europea, a través dels fons Next Generation EU i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, este projecte serà una realitat.

També a través dels fons europeus portarem endavant la transformació de l’antiga Fàbrica de la Llum en un museu. En el seu entorn, al costat de l’aqüeducte, també hem comprat els molins romans. És una zona de gran valor no només històric i cultural, també natural. I a més es troba en el recorregut a les Coves de Sant Josep, pel qual crearem uns itineraris que faciliten que els vianants puguen anar caminant del paratge al nucli urbà.

Este projecte també és possible gràcies als fons europeus, que van a fer que la Vall d’Uixó avance en quatre anys el que li costaria quinze o vint. Quan he tingut l’honor de representar a la Vall en la Diputació de Castelló també he treballat pel patrimoni, portant 100.000 euros de la institució provincial per a la rehabilitació de la Cúpula del Campanar de l’Assumpció, fa només dos anys. Era una necessitat i una reivindicació des de feia molts de temps perquè les humitats i les filtracions estaven començant a danyar els frescos i pintures de l’interior.

Els compromisos amb el patrimoni es veuen en accions com estes. Moltes vegades sense fer soroll, ni grans demostracions. L’estima per la Vall es mostra així.

I ningú podrà posar en dubte el meu amor per la meua ciutat, en la qual m’he criat i visc. Per això, apostar per allò que ens ha forjat com a poble és per a mi una prioritat. Només sabent d’on venim sabrem on i com volem anar.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó