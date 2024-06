La victòria és el feminisme

Les eleccions europees de diumenge ens deixen un panorama fosc a tot arreu, on la dreta malauradament guanya força, i les dones serem segur les més perjudicades.

Divendres una dona més va ser assassinada a Benaguasil junt al seu fill a mans de la seua parella, i ja en van 13 a l’Estat.

Les feministes del País Valencià estem mobilitzades per recordar que els drets de les dones són innegociables i així ho han de ser a també a Europa. Els resultats de les eleccions reflecteixen una pèrdua significativa de vots per a l’esquerra, però afortunadament la veu valencianista tindrà presència, ara cal fer-nos escoltar i ser valentes per defensar els nostres valors. Najat El Hachmi destaca que la davallada de l’esquerra es deu, en part, a la desatenció de les propostes feministes, adoptant valors neoliberals i patriarcals.

El feminisme vol una opció política que defense les dones sense ambigüitats. Això inclou la Llei Orgànica Abolicionista del Sistema Prostitucional, la coeducació per prevenir la misogínia i combatre la pornografia masclista, i el rebuig a ideologies que reforcen estereotips de gènere. L’esquerra ha de mostrar valentia davant l’extrema dreta, defensant els drets de les dones i homes feministes i fent autocrítica sobre la violència de gènere.

L’agenda feminista, que inclou l’abolició de la prostitució, la pornografia i els ventres de lloguer, ha de ser central per a qualsevol força d’esquerra que vulga comptar amb el suport feminista. Només així es podrà construir una societat més justa i igualitària, lluny del patriarcat neoliberal i del feixisme.

Res està perdut per als partits d’esquerra que abracen aquestes propostes. Cal fer fora el feixisme de les institucions i dels carrers, i el feminisme seguirà lluitant per això, i tenim el temps i la força per seguir endavant.

Portaveu de Compromís pel Vila-real i diputada provincial