Vithas Centro de Fisioterapia y Rehabilitación centra el trabajo en lesiones derivadas de los accidentes de tráfico, siendo el esguince cervical y los problemas asociados de columna las lesiones más frecuentes. Asimismo, los fisioterapeutas también tratan facturas de todo tipo y en todas las regiones corporales.

Al margen de atender a los pacientes de la unidad de tráfico son muchas las patologías que se tratan con más frecuencia en el centro, como las lesiones en el manguito rotador, lesiones en la columna (desde las cervicales a las lumbares) y lesiones de tipo deportivo, como esguinces de tobillo y poscirugía en rodilla, entre otras. En este sentido, Alberto Sáez Quesada, fisioterapeuta de Vithas Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Castellón, comenta que "las intervenciones en traumatología requieren siempre fisioterapia, con el objetivo de aliviar el dolor, reducir la inflamación, recuperar la movilidad y la recuperación funcional del paciente, a excepción de cualquier proceso lesional que presente problemas o deficiencias, en al menos, en uno de estos campos".

Con la premisa de conseguir mejores resultados en los tratamientos, el centro castellonense ha incorporado dos nuevas terapias con aparatología específica para la mejora de muchos tratamientos: las ondas de choque y la diatermia.

Ondas de choque

El tratamiento de ondas de choque está basado en una onda acústica que lleva mucha energía a los puntos dolorosos y tejidos musculoesqueléticos con condiciones subagudas, subcrónicas y crónicas. Las ondas acústicas con pico de alta energía usadas en la terapia de ondas de choque interactúan con los músculos, tendones y huesos, causando efectos médicos generales de reparación acelerada de tejidos, crecimiento celular, analgesia y restauración de la movilidad. Todos los procesos se emplean de forma simultánea y se utilizan para tratar la patología con una terapia sin cirugía.

El paciente Tehei Marian Lucian acude al centro para el tratamiento de la epicondilitis (codo del tenista) en el brazo izquierdo y en el tratamiento se le aplican ondas de choque. "El paciente presenta un dolor en la zona que le irradia al antebrazo, que se focaliza en el hueso. Cuando le llegan las ondas en ese punto de dolor, este disminuye y mejora su calidad de vida, recuperando fuerza y movilidad", explica el fisioterapeuta Sergio Pla Terol. Este tratamiento se complementa con ejercicios, radar y magnetoterapia, todas técnicas apropiadas para estas lesiones. Las tendinopatías, calcificaciones, fascitis, dolor crónico, tejido cicatricial, estimulación sistema linfático y colágeno son algunas de las patologías que también pueden mejorar.

Diatermia

La otra novedad es la diatermia, también conocida como máquina Indiba, que es una tecnología innovadora que combina la electroterapia, terapia manual, movimiento y rehabilitación. Según explica la responsable regional unidad de tráfico, fisioterapia y rehabilitación de Vithas, Marta Pérez, "el objetivo es estimular los mecanismos naturales de regeneración del tejido, a través de la electroterapia de alta frecuencia. Es una técnica no invasiva que transfiere una corriente de alta intensidad a la zona corporal a tratar, provocando un aumento de la temperatura en el tejido, ya sea músculo, tendón o ligamento". Pérez añade que "acelerar el metabolismo por medio del aumento de la temperatura nos ayuda a acortar los tiempos de recuperación por lo que es una opción muy interesante en la fisioterapia deportiva, ya que aumenta el metabolismo celular y tiene efecto antinflamatorio".

La diatermia es un tratamiento beneficioso para pacientes con problemas circulatorios, como le sucede a Rosa Esther Velasco, quién está siendo tratada con esta técnica y asegura que "desde que vengo, me encuentro mejor de los dolores en la pierna, siento mejoría y estoy agradecida a estos grandes profesionales, que me cuidan y me tratan de maravilla". Según explica el especialista, el fisioterapeuta Alberto Sáez Quesada, "la máquina actúa como si se le estuviera haciendo masaje, pero con calor, con lo cual llega a zonas más profundas y se consigue descontracturar la musculatura, reduciendo el dolor y mejorando la circulación". Esta técnica también es perfecta para el tratamiento de contracturas, rehabilitación, regeneración deportiva, esguinces, tendinitis, cicatrices y síndromes neurológicos.

Centro multidisciplinar

El equipo trabaja de manera multidisciplinar, lo cual facilita la labor de los diferentes especialistas para la mejora del paciente. "Esto supone una gran ventaja para el paciente, ya que le facilitamos cualquier necesidad médica, sea prueba o visita con algún especialista que necesite, e in situ se la podamos tramitar y gestionar, sin tener que ir a otros centros», comenta Sergio Pla Terol.

El centro recibe pacientes de seguro privado y pacientes particulares que necesiten un tratamiento, que tiene una duración de 45 y/o 60 minutos, como paciente particular, y dispone de bonos de masajes durante el tiempo que los especialistas consideren oportuno. Según Quesada, fisioterapeuta del centro "muchas lesiones musculares, cuando llegan al fisioterapeuta, se podrían haber evitado si el paciente no hubiera esperado tanto, por ello, es importante, que el paciente tenga un tratamiento continuado y evitar que se repita el problema y se agrave".

Vithas Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Castellón dispone de un amplio horario ininterrumpido, de 8.00 a 20.00 horas y está situado en la calle Doctor Vicente Altava, 10, frente de las consultas externas del Hospital Vithas Castellón. El paciente puede ponerse en contacto con el centro en el teléfono 638 110 522 o en el correo infocastellon@vitha.es.

