La temporada 13 de 'La que se avecina' ya ha comenzado su fase de grabación con una importante ausencia. Uno de los personajes que más carcajadas que suscitado entre la audiencia los últimos años, Alba, interpretada por el actor de Onda Víctor Palmero, no está entre el casting. De hecho, el intérprete castellonense se despidió este lunes de forma oficial en redes sociales con el siguiente mensaje: “Hoy a las 22h en Telecinco la despedida de Montepinar. Gracias por tanto compañer@s”.

Las reacciones entre los espectadores de la serie no se han hecho esperar, pues Alba se ha ganado con méritos propios ser una de las más queridas de ‘La que se avecina’ por una audiencia que ya le echa de menos. “Ahora necesitaríamos reírnos que tanta falta nos hace. Gracias por todos los buenos momentos nos vemos en el teatro”, contestaba una usuaria al citado mensaje. “Gracias por tan buenos momentos y tantas risas con tú gran papel de Alba”, respondía otra cuenta.

Que grandes sois!!! Nos habéis regalado los mejores años de risas y buenos ratos. LQSA siempre en el corazón!!! ❤️ — ⚓️Solrac⚓️ (@solracromero) 25 de abril de 2022

Queda claro por tanto como apostillaban en Twitter que “se va a echar de menos a Alba en la próxima temporada”, aunque Palmero no estará de brazos cruzados, pues está protagonizando la obra ‘Johnny Chico’, en la que interpreta un emocionante y trepidante monólogo que aborda el conflicto de la identidad sexual.

En cuanto a la serie de La que se avecina, ha quedado claro ya que se están rodando los nuevos capítulos con actores como Nacho Guerreros (Coque), Fernando Tejero (Fermín), Carlos Areces (Agustín), Jordi Sánchez (Antonio Recio) y Nathalie Seseña (Berta) como se aprecia en la imagen principal de este artículo.

Víctor Palmero, que interpretaba Alba Recio, hija transexual de Antonio Recio y Berta, anunció así que se tomaba un tiempo de la serie tras participar en los últimos 61 episodios. “Necesitaba una pausa. Llevaba mucho tiempo trabajando con ellos y me ha hecho tremendamente feliz currar con Laura, Alberto y todo el elenco de 'La que se avecina', pero a día de hoy tenía muchos proyectos teatrales que me apetecía enfocarme en ellos y he decidido darme una pausa con el personaje", justificó al anunciar su despedida.