Una de las grandes incógnitas de una de las bodas del año, la de la cantante Chenoa con el urólogo Miguel Sánchez Encinas, ya se ha resuelto: Se casarán este jueves 16 de mayo. ¿Dónde? Como no podía ser de otra forma, en la Mallorca natal de la ex de Operación Triunfo. La cantante de 46 años y el médico protagonizarán una ceremonia a la que habría unos cien invitados. Entre ellos no faltarán las excompañeras televisivas de Chenoa, Natalia y Gisela. De hecho se especula con que la primera de ellas pueda ser testigo, mientras la segunda cante durante la celebración. Otros ‘triunfitos’ como Rosa López, Nuria Fergó o Manu Tenorio no estarán en la boda, pues ellos mismos han confirmado que no han sido invitados.

Chenoa y Miguel Ángel Encinas habrían invitado así a sus amigos más íntimos para una boda civil que ha tenido que ser pospuesta en dos ocasiones a causa de la pandemia del coronavirus. Por si fuera poco, para preservar la privacidad del enlace según apunta ABC todos los invitados han firmado un contrato de confidencialidad. Sí se sabe que la balear vestirá un diseño de Hannibal Laguna, que según las propias palabras del modisto “reflejará la fragilidad, la dulzura y la tranquilidad”. ¿Quién es el novio de Chenoa? Miguel Ángel Encinas es lógicamente mucho menos popular que la que se convertirá en su esposa, pero lo cierto es que es toda una eminencia en su materia, la Urología. “Le conocí en una cena de amigos. Nos sentaron en la mesa y me lo pusieron en frente, y le dije a mi amiga: ni de coña, lo quiero al lado”. Así es como conoció Chenoa a Miguel: fue un flechazo y, tiempo después, él le pidió la mano el día de su cumpleaños. Boda de Chenoa: ¿Qué excompañeros de 'Operación Triunfo' no están invitados? Miguel Sánchez Encinas es un famoso médico especializado que estudió en la Universidad Complutense de Madrid y, en la actualidad, es el responsable de Urología en el Centro Médico Paseo de la Habana, en Madrid, y es Jefe de Servicio en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, además de ejercer como profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Chenoa: "Tengo un humor bastante incomprendido" Elegido como uno de los 100 médicos más prestigiosos según la lista elaborada por la revista Forbes, el futuro marido de Chenoa está divorciado y tiene una hija de su anterior matrimonio, además ha participado en varias maratones. Despedida de soltera exprés para Chenoa