Con el auge de las redes sociales algunos usuarios se atreven a pedir comida gratis o incluso dinero por promocionar restaurantes o productos. Una de estas influencers, en concreto Manuela Gutiérrez, se lo pensará dos veces a la hora de repetir este proceso después del resultado que le dio la última intentona. Y es que el chef Edgar Núñez expuso su mensaje públicamente, despertando un sinfín de reacciones.

Manuela propuso al popular mexicano dos comidas gratis a cambio de promocionar su restaurante en las stories de Instagram. Lo hizo con el siguiente mensaje: “Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. ¡Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”.

La contestación por parte de Edgar Núñez no se hizo esperar. “No sabía que tragar gratis era trabajar”, respondió el chef en su cuenta de Twitter. Por lo que dice no es la primera vez que un usuario en redes sociales le pide comer gratis o hasta dinero por compartir su comida, pues afirmó que es una situación “clásica de gorrones internacionales”, destacando que la citada ‘influencer’ cuenta con una cuarta parte de los seguidores del propio cocinero.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) 18 de junio de 2022

El chef concluyó con un alegato que no dejó indiferente a nadie: “Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mí solo me interesa ser el influencer de mis hijas”.

Por su parte, Manuela Gutiérrez defendió su postura de la siguiente forma ante el propietario de uno de los mejores restaurantes según Latin America’s 50 Best: “Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”.