Las prestaciones y el ingreso mínimo vital han subido un 8,5%. Un incremento motivado por la inflación del 2022 que se apreciará por fin en las pensiones este mes de enero después de un largo tiempo perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas por la subida de los precios. Este incremento se traducirá en un incremento medio de unos 97 euros por pensión. Es decir, si la pensión media de jubilación es actualmente de 1.141,63 euros, a partir de enero sube a 1.238,7 euros. También subirán en la misma proporción todas las pensiones contributivas de viudedad, incapacidad temporal u orfandad.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para jubilados y pensionistas en este inicio de año. Con el objetivo de apoyar en la cuesta de enero, tradicionalmente se cobraba en estas fechas una paguilla extra que ha desaparecido en 2023. Todos los beneficiarios de una pensión por jubilación tenían derecho a esta ayuda, por lo que el cambio va a afectar al bolsillo de millones de personas este mes de enero.

La Seguridad Social solía ingresar esta paguilla justo después de Navidad, pero como las pensiones ya se han actualizado según el IPC, se considera que no es necesario compensar dicha pérdida de poder adquisitivo por la subida de precios. Esto no significa que vayas a cobrar menos por tu pensión en 2023, sino que la ayuda ha perdido sentido porque ya no hay una rebaja del poder adquisitivo por la inflación. Las únicas pagas extraordinarias que seguirás cobrando son las de Navidad y verano.

Subida de las pensiones

Como decíamos al inicio de este artículo, la subida de las pensiones del 8,5% se traduce de la siguiente forma: La pensión máxima alcanza los 3.116 euros mensuales, muy por encima de los 2.819 euros al mes que cobraban estos pensionistas en 2022. En cuanto a la pensión mínima, ha subido de los 1.005 euros al mes de 2022 a los 1.075 euros mensuales que se cobran a partir de enero.

Cabe destacar que en la Seguridad Social está dispuesto que el dinero de las pensiones se ingrese a mes vencido. Sin embargo, normalmente, las entidades bancarias adelantan la bonificación de este dinero a finales de mes. Dependiendo de cada banco, se suele percibir entre los días 22 y 30 de cada mes.