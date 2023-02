#Bondia #Morella ❄️

Les brigades estan treballant en la neteja de neu.



🚍Ens informen que NO hi haurà transport escolar en la jornada d'avui.



🧑‍🏫Els centres educatius estaran OBERTS i l'accés es recomana que es realitze a peu.



🚗 En la mesura del possible, evitem el vehicle. pic.twitter.com/YR37LyfMbH