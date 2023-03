Lidl ha lanzado a sus más de 650 tiendas en España una nueva iniciativa para combatir el desperdicio de comida. Una forma de evitar grandes cantidades de desperdicios que se suma a otras medidas que la cadena de supermercados ya tenía disponibles, como una rebaja del precio de los productos del 30% cuando están en una fecha próxima a su caducidad. Este descuento, además, a partir de ahora se ampliará al 50% cuando sea el día anterior a su descarte.

Otra de las medidas que se han implementado es la venta del pan sobrante. La cadena de supermercados ofrecerá panes del día anterior a la mitad de precio. En esta oferta, se incluyen algunas de las variedades que más éxito tienen entre el público, como el pan de centeno 67 %, barras de pueblo u hogazas con frutos secos.

Sin embargo, todas estas no han tenido tanta acogida por el público. De estas nuevas propuestas, la iniciativa que se ha hecho viral es la Bolsa Antidesperdicio. Se trata de una bolsa de papel que se vende por tres euros, en la que se incluyen diferentes frutas y verduras aptas para el consumo, pero que no cumplen con las condiciones estéticas de venta.

Esta es una medida que se introdujo inicialmente en las islas Canarias, pero al ver el triunfo de la iniciativa, Lidl decidió traspasarla al resto de sus supermercados. La cadena consiguió salvar más de 20.000 kilos de frutas y verduras, por lo que espera conseguir aumentar considerablemente la cantidad de comida que se venderá, en lugar de acabar en los contenedores.

¿Cómo funciona?

La Bolsa Antidesperdicio se prepara en los supermercados a primera hora, por lo que es bastante probable que ya no haya ninguna disponible a partir de la tarde. Su precio es de tres euros, y tiene una selección de productos que no se pueden cambiar. La bolsa está hecha, se vende con lo que lleva.

En redes

Como era de esperar, las redes sociales no han tardado en hacerse eco de esta nueva medida. Han comenzado los videos en Tik Tok en los que la gente comparte lo que hay en las bolsas que compran, y hay opiniones dispares.

La influencer Laura Peinado Rodríguez, cuyas publicaciones versan sobre vida sostenible, muestra lo que contiene su bolsa, con cierta decepción. Aunque es una iniciativa que apoya, cree que el valor de lo que incluye la bolsa es inferior al precio que tiene. "En otras plataformas como Too Good To Go el valor de la cesta que te dan tiene que ser creo que 3 o 4 veces mayor", comenta la influencer. "Yo creo que esta bolsa no vale eso", opina. Para ella, la solución puede ser: "o bajar el precio o subir el producto".

#lidlespaña #foodwaste ♬ sonido original - Laura | Vida sostenible @laurapeinadorodriguez Hoy he visto esta nueva iniciativa de @lidlespana que ya hacían en otros países, y aunque la idea me encantan, creo que aún queda camino para que la gente se anime a apoyarla. En UK, por ejemplo, ofrecen una caja el doble de grande por 1.5£ (unos 2€), lo cual me parece mucho mas interesante dado que estas cogiendo producto que ellos ya no pueden vender y que no eliges 🤷🏼‍♀️ ¿Qué os parece a vosotras? ¿Os animaríais a probarlo? 🤗 #lidl

Twitter tampoco se ha quedado atrás con las reacciones. Algunos lo apoyan, otros, creen que la multinacional se está lucrando con lo que deberían "donar".