Ana Obregón ha compartido en sus redes sociales una nueva imagen de su nieta Anita, conseguida por gestación subrogada en Estados Unidos y siendo hija biológica de su hijo Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, pero dejó su esperma congelado y que según la presentadora “tuvo la última voluntad de traer un hijo suyo al mundo”.

Según la versión de Ana Obregón, ella y Alessandro Lequio tuvieron una conversación con su hijo en el hospital de Barcelona donde el joven pasó sus últimos días de vida, en la que este les dijo: "Mamá, papá. Si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer. Por favor".

En este caso Obregón aparece en una foto íntima con su nieta Anita, compartiendo el siguiente texto: “Al final el amor siempre triunfa. Feliz cumple 1 mes Anita. Desde alguna estrella lejana tu papá te abraza. Enhorabuena mi Aless, nuestro libro está inspirando a muchas personas. Sobre todo tu ejemplo de vida y amor”.

Las reacciones entre sus seguidores no se han hecho esperar. Algunos de ellos le felicitan por la bonita estampa, mientras que otros le reprochan que continuamente publique fotos de la niña. “Bajo mi opinión y con todo el respeto del mundo, creo que no deberías exponer tanto a la niña. Un saludo y salud para criarla”, escribe un usuario a la presentadora de 68 años. “La verdad que yo mucho tiempo viendo esto y no voy a criticar pero me pareció horroroso que pongan la cara de esa niña hay muchísimas madres que perdemos hijos y no podemos hacer todo esto solamente por satisfacer nuestro ego Ana Obregón lo siento mucho pero la verdad que tenía otros pensamientos sobre ti”, afirma otra usuaria.