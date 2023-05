Son muchos los dispositivos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene en las calles para vigilar que los conductores no superen los límites de velocidad permitidos en cada vía. Radares fijos, móviles, veloláser... Cada vez los aparatos son más precisos y avanzados para que ningún vehículo quede fuera de su alcance. La tecnología, no obstante, sigue avanzando y en algunas ciudades de España ya se puede ver otro nuevo dispositivo: el Multacar, que no controla la velocidad, sino otros aspectos relacionados con la circulación.

Operan ya desde hace unos años en varias urbes españolas, aunque su uso no se ha generalizado. De hecho, no dependen de la DGT, sino de los ayuntamientos. ¿Cómo funcionan? Se trata de vehículos que están equipados con cámaras que recogen la información de la matrícula de los vehículos que están bajo su acción, independientemente de que estén circulando o simplemente aparcados. Multas pendientes Captada la matrícula, esta se traslada a una base de datos y a través de esta información se conoce si hay algún problema relacionado con el vehículo, como por ejemplo no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o no tener el seguro al día. También puede comprobar si el titular de dicho coche tiene multas pendientes. Con esta información se puede generar la correspondiente denuncia, y todo ello sin que tenga que intervenir ningún agente, lo que la hace una tecnología todavía más cómoda. En este sentido, hace unos días se viralizó un vídeo en redes sociales en el que una persona particular estaba en un coche equipado con un radar para realizar controles.