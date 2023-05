El alquiler de coches puede ser atractivo para aquellos que no poseen un vehículo propio, desean evitar el desgaste del kilometraje en su propio automóvil o necesitan un tipo de vehículo específico para su viaje. Además, algunas personas pueden preferir la comodidad y flexibilidad que brinda un coche de alquiler para explorar un destino durante sus vacaciones.

Sin embargo, pese a que sobre el papel puede resultar buena idea alquilar un coche en vacaciones, lo cierto es que el resultado de esta experiencia puede no acabar siendo todo lo deseable que queremos. Esto es precisamente lo que le sucedió a Airam García con la empresa Hertz como relata el propio protagonista en sus redes sociales.

La multinacional alquiló un vehículo a este usuario para hacer un viaje por el norte de España. Después de cogerlo en Santiago de Compostela lo dejó en Vitoria y, pese a que entendía que el vehículo estaba en perfectas condiciones, se encontró con una desagradable sorpresa: “A la mañana siguiente, nada más despertarnos, nos llegó un correo diciendo que el coche tenía un rayajo”, relata García, que comprobó estupefacto como le retenían los 200 euros de la fianza: “Nos adjuntaron una foto en la que se veía el coche, efectivamente, con un rayajo. No le habíamos hecho nada, y menos aún ahí, en esa zona”, detalla el cliente.

Ni corto ni perezoso, y aprovechando que había pasado la noche en Vitoria, Airam se plantó en la sucursal de Hertz en Vitoria para comprobar el desperfecto in situ: “El coche no estaba en la plaza donde lo dejamos, lo habían movido. Pero buscamos y estaba relativamente cerca, a unos 30-40 metros. Y ahí, efectivamente, estaba la rayita blanca. Me arrimo, paso el dedo… y efectivamente, la raya blanca desaparece. Estaba hecha con tiza o con algo parecido. Una puta mentira”.

Airam se pregunta por lo que hubiera pasado en caso de no poder volver al día siguiente a la oficina de Hertz. La empleada que estaba en ese momento en el lugar de los hechos no quiso atenderles, pero sí pudieron presentar una reclamación y al día siguiente le enviaron un correo en el que explicaban que iban a proceder a la devolución de los 200 euros.

“Es increíble la cantidad de gente a la que habrán estafado. Y no les pasa nada. Simplemente, unos comentarios negativos en internet”, lamenta el cliente, que se refiere a la multitud de críticas negativas que atesora la compañía en cuestión. De hecho, en webs para verter opiniones sobre diferentes compañías como Trustpilot, donde hay más de 340 opiniones sobre la empresa, la mayoría (81 %) muy malas.