De una boda sale otra boda. Fuentes cercanas a Gerard Piqué y a Clara Chía han comunicado que el deportista y su novia van a anunciar su enlace matrimonial el próximo 24 de junio, durante la boda del hermano del exjugador del Barça. Tan sólo un año después de la separación de Piqué con Shakira, madre de sus hijos y una de las cantantes más escuchadas del momento, el deportista se compromete con la joven de 24 años.

Así ha dado a conocer la noticia en exclusiva Look, lo que ha provocado que los usuarios se sorprendan, ya que con la cantante no llegó a tal unión de estas características, pues no formalizó los papeles, pese a permaner juntos cerca de 13 años ni siquiera cuando nacieron sus hijos, Sasha (11) y Milan (9), que residen en la mansión de Miami de la cantante desde la separación de sus progenitores.

Piqué habría elegido la boda de su hermano pequeño Marc, que se casa con María, su pareja de siempre, para hacer oficial su compromiso con la joven con la que sí se quiere casar y con la que ha rehecho su vida en este año tan complicado tanto para Shakira como para el exfutbolista.

La relación de Piqué con Chía cada vez está más consolidada. Por eso, aprovechando la celebración en familia, el deportista habría decidido anunciar sus planes matrimoniales con la catalana. Según el anterior medio citado, la pareja ya habría iniciado los preparativos del enlace. Lamentablemente, los hijos de Piqué no podrán acudir a la boda de Marc, por lo que dicha información se les sería revelada en otro momento.

Después del anuncio que tendría lugar el 14 de junio, los fans de Shakira permanecerán a la espera de su próxima canción, ya que podría dar respuesta ante el asunto, mostrando su opinión de dicha decisión.