Cuando se trata de adelantar a ciclistas con el coche, es importante hacerlo de manera segura y respetuosa. Para ello hay que planificar el adelantamiento con anticipación, reducir la velocidad, señalizar la intención, dejar suficiente espacio –un mínimo de 1,5 metros-, y adelantar con precaución, entre otras recomendaciones. Todas ellas se las saltó a la torera el conductor de un vehículo en una peligrosa maniobra que se ha viralizado en redes sociales.

El adelantamiento en cuestión, eso sí, ha despertado reacciones encontradas en la comunidad. Los hay que defienden el adelantamiento del coche pese al riesgo que supone para la integridad de los ciclistas, mientras que los hay que critican la alta velocidad que emplea para la maniobra.

En las imágenes que grabó uno de los ciclistas implicados se evidencia cómo sus compañeros de delante iban en paralelo en una vía interurbana. En el momento que el ciclista ve acercarse al coche, levanta el brazo para avisar al conductor de que estaba ocupando la carretera del otro sentido. El vehículo circula justo en medio de la marca del suelo cuando también otro ciclista ocupa el otro sentido de la carretera.

El coche a gran velocidad cruza ocupando ambos sentidos, rozando casi a uno de los ciclistas que están en paralelo: uno ocupa la línea del arcén y el otro, parte de la carretera. Una situación que podía haber provocado un accidente.

Con la actual Ley de Tráfico ahora se castiga más los adelantamientos mal realizados a los ciclistas: 6 puntos menos del carnet y 200 euros de sanción. Si circulas por una carretera con línea continua y tienes delante a unos ciclistas, como es el caso del vídeo viral, la Ley de Seguridad Vial permite adelantarlos siempre que respetes la distancia mínima de 1,5 metros, circunstancia que no sucede en las imágenes como podemos comprobar.

Por su parte, la obligación de los ciclistas cuando van en carretera es rodar por el arcén si no tienen un carril bici. Si no, pueden rodar por parte de la calzada. Es precisamente que los ciclistas del vídeo no circularan en línea lo que despertó más críticas entre los defensores del conductor del coche: “Y por dónde quieres que pase el coche? Es surrealista. Si queréis os dejamos la carretera para vosotros. Y me voy a calmar porque si no la lío”, afirmaba un usuario. “Lo único que hace mal el coche es pasar a toda hostia. Los ciclistas deben ir por el arcén, uno detrás de otro. Luego que si hay accidentes. Primero que dejen de hacer el gilipollas. En este vídeo no hay nadie que lo haga bien, pero la culpa siempre va a ser del conductor”, añadía otro.