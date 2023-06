Ha pasado un año desde el escándalo más comentado de la prensa rosa en nuestro país. La ruptura entre Gerard Piqué y Shakira, la pareja que nació en el mundial de Sudáfrica, dio la vuelta al mundo.

No solo por el 'trauma' de dejar atrás una pareja pública que aparentaba ser de ensueño, con dos hijos y con prometedoras carreras en el sector del entretenimiento. Sino porque su ruptura venía de una traición aún más escandalosa, la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía.

"Mi hogar se desmoronaba"

Unos años después, la cantante colombiana ha decidido contar cómo se enteró de la infidelidad a la revista 'People' en español.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa de que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, ha confesado Shakira.

Durante la entrevista, la cantante colombiana también ha hablado del estado de salud de su padre, a quien describe como su mejor amigo: "Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías... Todo esto a sus 91 años y en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo".