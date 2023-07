En un asombroso acto de amor hacia su ídolo, un apasionado seguidor de Ricky Martin ha llevado su admiración a límites insospechados. Fran Mariano, un joven argentino, ha pasado por innumerables transformaciones estéticas y cirugías, con el objetivo de parecerse al famoso cantante puertorriqueño, reconocido mundialmente por su música y encanto.

Este admirador ha perdido más de 90 kg y se ha sometido a 27 procedimientos quirúrgicos, sacrificando su salud en el intento de alcanzar la apariencia de su ídolo. Sin embargo, uno de los procedimientos no salió como se esperaba y sufrió una parálisis facial que le impide sonreír y mover un lado de su rostro.

"Me hice un montón de operaciones en la cara. Me hice el mentón, la nariz, los labios", revela el joven. Desde temprana edad, Fran ha admirado a Ricky Martin y las personas le comentaban sobre su parecido físico con el artista. "Me lo creí", explica, y así comenzó su transformación física. Decidió intervenir su nariz, pómulos, mandíbula y labios con el fin de obtener el mismo rostro que su ídolo.

Las consecuencias

Durante una de las intervenciones, un cirujano dañó un nervio crucial, provocando la parálisis facial. "No siento la mitad de la cara, no siento la nariz, no siento la barbilla. Cuando tomo champagne, a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca (…) Tengo silicona en los labios, en los pómulos, en las cejas, todo eso hay que sacarlo poco a poco con tratamientos". Además, confiesa haber recibido implantes en los pómulos a pesar de haber solicitado lo contrario.

Fran ha decidido presentar una denuncia contra el cirujano responsable, Aníbal Lotocki, aunque este último afirma que dichos errores fueron cometidos por "otros profesionales".

Aún más preocupante, durante uno de los procedimientos, se le inyectó aceite de motor, lo que ha dejado secuelas graves. "Tengo cortes alrededor de las cejas porque me inyectaron aceite, empezó a entrar a mis ojos y yo perdí el 25% de la visión", explica el joven.

Hoy, Fran invita a la reflexión y aconseja a todos aquellos que consideran someterse a cirugías estéticas a pensarlo detenidamente: "Si alguna vez piensan en una cirugía, que sea como último recurso y no como en mi caso, que a los 21 años ya me habían operado la nariz cuatro veces. No lo hagan, porque el resultado siempre será un fracaso", concluye sabiamente.