A la hora de adelgazar es tan importante mantener una alimentación equilibrada y saludable como practicar ejercicio físico. Es importante prácticar deporte y mantenerse activo para conseguir deshacernos de esos kilos de más.

No poder ir a un gimnasio no es una excusa para mantenernos en forma. No es necesario invertir dinero para perder peso. Puedes practicar deporte al aire libre o incluso en cualquier rincón de tu casa y no será necesario que inviertas mucho tiempo para lograrlo. Los expertos de Hardvard han compartidoun ejercicio simple y efectivo que puede realizarse en el hogar para bajar de peso y mantenerse en forma y para ello solo vas a necesitar una silla.

En primer lugar, habrá que sentarse con los "pies separados a la altura de las caderas" y luego colocar las manos sobre los muslos. Para que sea más fácil, la experta de Harvard recomendó cruzar los brazos sobre el pecho. La segunda parte consiste en apretar los músculos abdominales y exhalar mientras se incorpora sobre los pies lentamente. Seguidamente, sentarse mientras se mantiene la postura del movimiento.

Para que sea efectivo y tus músculos se vayan fortaleciendo habrá que repetir el ejercicio entre ocho y diez veces, con descansos de 30 a 60 segundos. La cantidad de serie a repetir dependerá de la resistencia de cada persona.