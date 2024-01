Bertín Osborne podría tener información de primera mano sobre Gabriela Guillén que podría cambiar la visión de la historia. Así lo ha revelado el programa de Telecinco 'Vamos a Ver', en el que han tenido acceso a las imágenes que podrían darle la razón al cantante.

"Yo ya no me callo y tiro con todo hacia delante. Claro que ha cambiado el discurso Bertín. A Bertín le ha llegado a sus oídos que ella no ha cobrado una información, pero en otros reportajes que ella ha hecho o en los que ha participado ella ha recibido una contraprestación por otro lado", contó José Antonio Avilés.

A pesar de que la relación empezara con buen pie entre la pareja a pesar de estar separados, las cosas se empezaron a complicar después de que Bertín Osborne insinuara que ese bebé "había sido un accidente". El plató de 'Vamos a Ver' se dividió entre los más firmes defensores de la actitud de Bertín y los que pedían la misma benevolencia con Gabriela Guillén.

No obstante, el bombazo de Avilés dejó los aires algo revueltos: "Ayer tuve acceso a un material que no me corresponde decirlo públicamente, pero el día que Bertín decida sacarlo, que no sé hasta qué punto lo puede mostrar, la historia cambiaría totalmente". De todas formas, su argumentación no llegó a convencer a los presentes. "Bertín comprueba muy bien los medios, es posible que nos esté instrumentalizando hasta a nosotros", decía la presentadora Sandra Barneda.

Dos desplantes consecutivos

Bertín Osborne lleva una semana plagando los titulares de todos los medios del corazón. Y es que al cantante se le han juntado en la misma semana dos fenómenos inevitables que marcan el ciclo vital del ser humano: el nacimiento y la muerte.

Tras declarar públicamente en la revista '¿Hola!', que él no quería ser padre y, por lo tanto, no iba a actuar como tal con su hijo en común con Gabriela Guillén, las aguas se entuviaron masivamente a su al rededor. Y es que la intención de Bertín es, como mucho -y si resulta que el hijo al final es suyo- la de "ayudar", pero no ejercer como figura paterna de la criatura.

Más reciente es todavía el fallecimiento de uno de sus amigos más cercanos, el humorista Arévalo. Ha sido especialmente sonado su desplante en el tanatorio; sin embargo, fuentes cercanas a Osborne confirman que no pudo acudir porque se había contagiado de Covid. Eso sí, ayer por la mañana el hijo de Arévalo no había recibido por el momento ni una llamada del que fuera excompañero y amigo de su padre durante tanto tiempo.

El cantante después no perdió la oportunidad de pronunciarse y dedicarle unas bonitas palabras en el programa de Cuatro 'En Boca de Todos', e incluso confesó que durante una de sus últimas conversaciones telefónicas terminaron discutiendo por el estado de salud de Arévalo: "Le pegué un broncazo. Le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento porque le dije 'cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia...' Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho".