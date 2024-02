Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

En la última edición, dos de los grandes protagonistas han sido Ginés y Yaiza, cuya historia de amor ha traspasado el programa de supervivencia. De hecho, en una de sus apariciones en Sálvame, la pareja vivió una petición de matrimonio muy especial. Yaiza apareció, por sorpresa, vestida de novia y le pidió matrimonio. Ginés no solo respondió que "sí", sino que dijo "y más cosas que vendrán", no cerrándose a formar una familia con la canaria.

Yaiza Martín también decidió dar un paso al frente yenfrentarse a sus mayores miedos a través de una sesión de hipnosis realizada por un reconocido especialista en esa materia. La sesión fue grabada por ‘Fiesta’ y en las imágenes se podía observar cómo la verdad más oculta de la ex concursante de ‘Supervivientes’ salía a la luz.

Durante su regresión, Yaiza mostró su lado más vulnerable y la verdad sobre su vida en la que existe un pasado con muchas cuentas pendientes. Yaiza se enfrentó a sus momentos más tormentosos: la mala relación con su madre, el accidente que casi acaba con su vida, los problemas económicos a los que ha tenido que enfrentarse y su polémica relación con Ginés.

La hipnosis le ha hizo recordar momentos muy duros con su madre: ‘’Yo siempre era la mala y siempre me portaba mal. Mi madre siempre me decía que tenía que jugar con niñas y yo me iba con los niños a jugar al fútbol. Le tenía que mentir y le mentí mucho para poder hacer lo que me gustaba’’. ‘’Me pegaba hasta que llegábamos a mi casa y cuando llegábamos a casa me pegaba con la coleta contra la pared. Me tenía que llevar al médico y hasta que llegaba me estaba pegando porque…te lo dije, te lo dije. Mi madre siempre me pegaba, todos los días’’, explicaba Yaiza dormida a causa de la hipnosis mientras sollozaba.

La novia de Ginés le explicaba al hipnotista que su madre no era igual con ella que con su hermano, que a él no le hacía lo mismo porque a ella ‘’no la podía ni ver’’. Por otro lado, Yaiza destacó la labor de su madre porque ‘’estaba sola con los cuatro’’ y nunca les faltó nada.

‘’Cuando ella gritaba, yo gritaba más. Me quise defender. No nos entendíamos porque somos iguales, pero yo la quiero mucho’’, confesaba Yaiza en un momento de la regresión. Además, el nombre de su pareja salió a la luz. Y es que la exconcursante le desvelaba al hipnotista que Ginés es la persona con la que está buscando el equilibro que le falta a su vida. ‘’Lo quiero mucho, me siento protegida con él. Me deja ser yo misma, no tengo que fingir. Si estoy loca porque me gusta reír o hacer bromas…me deja. Yo le quiero mucho porque me escucha y también me entiende y también me corrige’’, indicaba Yaiza sobre su relación con el rey de los bocadillos.