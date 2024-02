Más allá del contenido para adultos: OnlyFans desembarca en el deporte

La escena fue, cuanto menos, llamativa. La actual campeona del mundo de la categoría peso pluma de la WBA, la boxeadora gaditana Jennifer Miranda (Cádiz, 1986), llegaba al pesaje de la velada en la que ganó el cinturón el pasado mes de enero ataviada con una camiseta en la que figuraban todos sus patrocinadores. Segundos después, ya frente a los focos y tras dar el peso, se la quitó y apareció, ya en el careo frente a su rival, con un top negro en el que tan solo figuraba su mayor espónsor hasta el momento: OnlyFans (OF). Algo parecido hizo el otro gran nombre del cartel de la noche, Jonathan Maravilla Alonso, al presentarse en los Cines Callao vestido con el merchandising de su patrocinador.

Para muchos, todavía ajenos a los nuevos derroteros por los que está fluyendo la marca, fue un escándalo. Para otros, más al corriente de la estrategia de limpieza de imagen que están llevando a cabo, fue toda una declaración de intenciones. Y es que aunque cuando fue creada allá por 2016 surgió como una red social que sirviera de punto de encuentro entre creadores de contenido y sus seguidores, rápidamente, el sistema de visualización de contenido premium y la laxitud de las normas comunitarias lo convirtieron en la red social del contenido adulto por excelencia. Ahora, tras un periodo de maduración y curación, empieza a desmarcarse de esa imagen apostando por el contenido deportivo y el patrocinio de atletas de primer nivel.

En los últimos años, la plataforma ha cerrado contratos con más de 200 deportistas entre los que figuran otros boxeadores como Andy Ruiz o Mikaela Mayer, tenistas como el reciente ganador del Open de Australia Jannik Sinner o el mediático Nick Kyrgios, el ciclista Lewis Buchanan o la copiloto de rally Alba Sánchez. En sus canales, lejos de encontrar contenido para adultos, los atletas tratan de mostrar el lado más humano de su preparación a sus seguidores su día a día con entrenamientos, dietas y otros contenidos exclusivos de calidad.

"Acepté sin pensarlo dos veces"

“El patrocinio de OF me ha permitido vivir 100% dedicada al boxeo, algo que hoy en día en España es muy difícil y sin lo cual no puedes llegar a tu máximo nivel”, explica la púgil. "Sin su apoyo no hubiera llegado donde estoy. No podría hacer 14 asaltos de sparring y luego dedicarme a recuperarme, porque tendría que trabajar para pagar mis preparaciones", asegura la extrabajadora del Comité Olímpico Español. “¿Dudas? Ninguna. Acepté sin pensarlo dos veces porque desgraciadamente hay tan pocos apoyos en este país para el boxeo que no puedes dudar cuando se te presentan estas grandes oportunidades”, explica Miranda y afirma que se siente “agradecida” de que la marca se fijara en ella. “Están patrocinando a los mejores de este deporte en todo el mundo”, zanja.

“Soy una pionera en España”, reconoce la boxeadora que asegura que “se te abren todas las puertas cuando eres Rafa Nadal, pero no tantas cuando empiezas”. En su caso, empezaron a abrirse cuando el pasado año participó en un programa de televisión estadounidense de “boxeo por equipos”, ‘Team Combat’. “Después de pelear con los Dallas llegó el contacto con OnlyFans”, explica ‘Tormenta Miranda’, como se conoce a la gaditana en el ámbito deportivo. La boxeadora afirma que lejos de haber recibido críticas, lo que ha percibido es un gran interés de otros deportistas por acercarse a la marca.

Miranda ofrece a sus seguidores contenido exclusivo de sus entrenamientos, preparaciones físicas e incluso esos momentos previos a los combates que nadie hasta ahora podía ver y asegura que la aplicación le ha brindado un enorme abanico de oportunidades para conectar con sus fans. “Estoy preparando un pequeño documental de mi preparación para el combate del título mundial y lo colgaré en OnlyFans TV, que es una especie de canal de contenidos de la marca para todos aquellos que me apoyan”, explica.

Estados Unidos, la meca del boxeo

Jennifer tiene soltura en la pantalla y eso también atrae grandes patrocinios. “La tele es genial y nadie te pega” bromea. La gaditana defendió con soltura un pequeño papel en 2021 en la quinta y última temporada de ‘La Casa de Papel’ y aunque afirma que fue una de las mejores experiencias de su vida prefiere centrarse un tiempo más en el boxeo. “Estoy realmente en el mejor momento de mi carrera deportiva y quiero terminarla por todo lo alto”, afirma.

Para los deportes de contacto queda todavía mucho por conquistar en Europa. “En España se hacen todavía pocas veladas. Son muy costosas y se acaban haciendo por el apoyo de los patrocinadores”, explica la púgil. En el caso de la cita en la que se disputó el campeonato del mundo, en los Cines Callao de Madrid, el patrocinio de la red social fue clave para que pudiera llevarse a cabo. “Para que sea como en Estados Unidos aún queda mucho camino. Nosotros, por ejemplo, en 'The Boxer Club', el foco lo tenemos puesto en la base, en nuestros clubes, cada vez hay más niños que se están fogueando mucho en pequeñas veladas o interclubes y se empieza a expandir un poco el amor por este deporte”, asegura.