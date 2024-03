El trago más amargo: Así contó Kate Middleton a sus hijos que sufre cáncer

Kate Middleton, esposa del Príncipe William, hijo mayor del actual rey Carlos y la fallecida Princesa Diana, ha anunciado que sufre cáncer. La vigente Princesa de Gales, cuyo nombre completo es Catherine Elizabeth Middleton, nació el 9 de enero de 1982 en Reading, Berkshire, Reino Unido. Se casó con el Príncipe William el 29 de abril de 2011, en la Abadía de Westminster en Londres, y tienen tres hijos: El Príncipe George, nacido el 22 de julio de 2013. La Princesa Charlotte, nacida el 2 de mayo de 2015. El Príncipe Louis, nacido el 23 de abril de 2018.

La princesa Kate ha compartido este viernes que le han diagnosticado cáncer y la emotiva forma en la que se lo ha contado a sus tres hijos. A sus 42 años está recibiendo "un tratamiento de quimioterapia preventiva" después de que las pruebas realizadas tras su "exitosa cirugía abdominal" en enero encontraran rastros de cáncer. Kate compartió cómo la noticia fue un "gran shock" para su familia.

Eran muchos los rumores que había despertado su ausencia de la vista del público durante los últimos meses para recuperarse de su importante operación y este viernes se ha desvelado que ha comenzado su tratamiento preventivo contra el cáncer. Kate explicó que también les tomó tiempo a ella y al Príncipe William darles la noticia a sus hijos, y les aseguró: "Voy a estar bien".

La princesa continuó: "Como les he dicho; estoy bien y cada día me siento más fuerte enfocándome en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo". y tranquilidad también. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos".

Kate pidió al público y a los medios que respeten la privacidad de su familia mientras recorre su camino hacia la recuperación. Y añadió: "Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y espero volver cuando Puedo, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo".

Kate Middleton, Princesa de Gales, siempre ha estado muy vinculada a la infancia. / Stephen Lock

En el comunicado oficial publicado el viernes 22 de marzo, Kate aprovechó la oportunidad para agradecer al público por sus "maravillosos mensajes y apoyo" y le dio crédito a su "fantástico equipo médico". Y concluyó diciendo: "En este momento, también pienso en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".