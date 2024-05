5 trucos para sacar las mejores fotos de atardeceres y amaneceres

Los atardeceres y amaneceres son candidatos ideales para convertirse en imágenes memorables. Y, con el añadido de que todo el mundo siempre va acompañado de un móvil, seguro que has visto numerosas puestas del sol (o salidas) que deseas capturar, pero quizás no has quedado satisfecho con el resultado.

En este artículo encontrarás 5 consejos para tomar fotografías al sol, tanto cuando se encuentra amaneciendo como cuando atardece mientras tomas unas cañas con los amigos.

Técnicas para tomar las fotos más bonitas a un amanecer o atardecer

Si deseas obtener fotografías memorables, deberás seguir los pasos que le proporcionaremos a continuación.

Ten en cuenta que el sol no siempre debe estar presente en el cielo. Puedes cubrirlo para crear una figura o mostrar los reflejos de color en el marco. Los espectadores son plenamente conscientes de que estos tonos solo son posibles en el momento oportuno.

1. Limpia la lente frontal de la cámara

Siempre es necesario hacerlo, pero en este caso que tienes el sol directamente de frente, la más pequeña partícula de polvo se verá magnificada en la imagen final.

Intenta siempre llevar un paño de microfibra contigo. Si no, utiliza el interior de una camisa. Cualquier elemento que no raye el cristal.

En general, es un buen consejo limpiar el móvil regularmente. / PIXABAY

2. Selecciona el formato de imagen en función del tiempo que desee dedicar.

Aunque para muchas personas parezca una pérdida de tiempo, disparar con formato DNG desde el teléfono móvil es una de las mejores opciones que existen. Es cierto que la imagen computacional generada por el formato jpeg o HEIC es cada vez más impresionante, pero en situaciones de escasa luz el formato mencionado al principio sigue siendo necesario.

Esto permitirá la obtención de información a través de luces y sombras. Y evitar, sin duda, el desagradable efecto pictórico del HDR en el que caen numerosos celulares, donde las sombras son prácticamente tan resplandecientes como la luz.

O bien, si tienes un teléfono móvil de última generación, puede beneficiarse de los beneficios de la fotografía y la computación RAW a través de Apple ProRAW.

A la izquierda: fotografía de un atardecer tomada sin RAW de un iPhone. A la derecha: fotografía de un atardecer tomada con RAW de un iPhone / Blog del fotógrafo

3. Trabaja en formato manual todo lo que tu teléfono te permita

Es sumamente tentador permitir que un dispositivo tome las decisiones en función de su tecnología. La mayoría de las ocasiones, sin duda, lo hace mejor. Sin embargo, si tú eres quien comete errores, adquirirás conocimientos sobre tus fallos y disfrutarás de los éxitos.

En una fotografía de móvil, el triángulo de exposición requiere ser modificado. Lo que observas en la pantalla es lo que obtendrá. Por lo tanto, revise la pantalla y arrastra el control deslizante Exposición hacia arriba y hacia abajo hasta conseguir que la fotografía no salga "quemada". Por otro lado, si las sombras son muy oscuras, es preferible limitar su presencia en el encuadre.

Explicación resumida de cómo funciona el triángulo de exposición. / dZoom

También tienes de la opción de activar el flash. No obstante, si ubicas al "modelo" junto a la imagen y activa el flash, este se iluminará y el sol estará completamente reflejado. Todo está sujeto a la fuerza del flash y la distancia a la que se ubica el individuo.

4. Escoge el balance de blancos adecuado.

Otra ventaja de la gestión manual. La temperatura del color y el contraste de blancos te permiten seleccionar el color dominante de la imagen.

En formato DNG puede adaptarse posteriormente sin ningún tipo de problema. Si opta por nublado, los tonos serán mucho más nítidos.

Ejemplo del efecto que puede tener el balance de blancos. / Blog de fotografía para principiantes

5. Utiliza un trípode para capturar un atardecer.

En primer lugar, se sabe que está contra la fotografía del móvil y sus enormes ventajas en lo que respecta a la portabilidad. Sin embargo, usando un trípode, la imagen mejorará significativamente.

Desde el comienzo puedes lidiar con las sensibilidades más bajas, de modo que la calidad de imagen final será mucho mejor que lidiar con ISOs elevados.

También le brinda la oportunidad de mejorar su posición y no atraerá horizontes desfavorables. Si no tienes un trípode o te niegas a llevarlo, busca un lugar en el que pueda apoyar el teléfono móvil. Todo cambia, de verdad, sobre todo cuando hay poca luz.