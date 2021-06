La mujer que fue rescatada el pasado sábado en la playa de Xilxes no ha podido superar los efectos de la parada cardio respiratoria que sufrió durante el episodio de ahogamiento del que fue atendida en un primer momento en el lugar del suceso por los servicios de emergencia. Como informa el Hospital General Universitario de Castellón este lunes, la mujer fallecía esta pasada noche tras haber estado ingresada desde la tarde-noche del pasado sábado en la UCI del centro hospitalario en estado muy grave.

La víctima mortal fue rescatada el sábado in extremis tras sufrir un ahogamiento en la playa de Xilxes y recuperada in extremis del estado de parada por miembros del dispositivo de rescate en el que participaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local, dos ambulancias SAMU, dos de SVB y civiles que estaban en ese momento en ese punto del litoral y no dudaron en contribuir a la hora de tratar de salvarle la vida.

Desde el consistorio de Xilxes confirmaron que el servicio de socorrismo que cubre la vigilancia del litoral en el municipio finalizó su labor diaria a las 20.00 horas, por lo que cuando se produjeron estos hechos ya no estaban en la zona.

El triste suceso

La mujer fallecida este lunes y su hijo se encontraron el pasado sábado en la playa de Les Cases, al norte de la localidad y cerca del límite con Moncofa, en una situación muy complicada, sin poder salir del agua. El marido de la víctima pudo sacar al menor, pero ya no pudo ayudar a la mujer. Una embarcación neumática que pasaba por la zona pudo subir a bordo a la mujer, que había entrado en parada. Los bomberos llegaron a tiempo para facilitar el traslado hasta la playa, donde un grupo de sanitarios que disfrutaban de la tarde del sábado en la localidad y no estaban de servicio iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación, hasta que los relevó el personal del SAMU que logró recuperarla, tras al menos 40 minutos. Una vez estabilizada la trasladaron de inmediato hasta el Hospital General donde finalmente ha fallecido.