Desagradable sorpresa la que se llevaron el pasado viernes los alumnos de una clase de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD). En un descanso de su jornada lectiva vieron cómo se robaban en el aula sus ordenadores por valor de 15.000 euros. Este lunes los estudiantes se han manifestado a las puertas del centro en la Plaza Fadrell y posteriormente se han reunido con la dirección.

El director Miguel Monar asegura en declaraciones a este periódico que “los alumnos que no dispongan de un segundo equipo podrán utilizar un ordenador prestado hasta final del curso” y añade que el profesorado “tendrá en cuenta la pérdida de trabajos de los estudiantes a consecuencia del robo”. Monar también lamenta que en un primer momento “se pusiera en cuestión la honorabilidad de algunos trabajadores del centro”, en referencia a los cortineros que estaban en ese momento realizando labores de mantenimiento en el aula.

Según confirma el propio director, la policía científica ya acudió el mismo viernes a la EASD para tomar huellas que descubrieran a los ladrones y este lunes han vuelto al centro: “Estamos facilitando toda la información a nuestro alcance. Es una pena que no tengamos cámaras, pero no están permitidas y hasta ahora creíamos que no eran necesarias”. Monar achaca el robo al “exceso de confianza de los estudiantes. Como nunca había pasado nada se dejaron los ordenadores sin vigilancia pese a que se ha avisado en muchas ocasiones de que tienen que custodiar sus cosas”.

Afirma el director que los alumnos perjudicados “en general han entendido la posición de este centro, que es público y no puede comprar ordenadores nuevo para dar a los alumnos después del hurto”. De hecho sentencia Monar que se ha hecho todo lo que está en su mano para paliar los efectos del robo: “Hemos pedido a Conselleria que nos dé ordenadores a préstamo hasta final de curso para sustituir los equipos sustraídos y mientras se atiende esta demanda los alumnos tendrán otros facilitados por el centro como ya pasó el viernes, cuando llevamos 12 al aula”.