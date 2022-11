La Guàrdia Civil ha detingut dues persones en sengles operacions en Orpesa i Benicarló per suposadament transportar droga en els seus vehicles, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Així, la Guàrdia Civil de Benicarló ha confiscat de 12 grams d'heroïna i 12 grams de cocaïna, a més de diners fraccionats en bitllets. L'actuació va tindre el seu origen quan els guàrdies civils van donar l'alt a un vehicle durant la realització d'un control preventiu de seguretat ciutadana i van trobar en la bossa de l'ocupant la droga.

Després d'examinar l'efecte, van comprovar que podria tractar-se de cocaïna i heroïna, una informació que va confirmar la presumpta autora. Les substàncies es trobaven a l'interior de la bossa de mà, disposada en 23 bosses xicotetes d'heroïna, 21 de cocaïna preparades per a la seua venda, a més d'una bàscula i 550 euros. Com a resultat, l'actuació es va saldar amb la detenció de la dona, de 57 anys, com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

Intent de fugida

La segona intervenció va ser a Orpesa, quan els guàrdies civils van observar, circulant per l'interior de la població, un vehicle que va realitzar una maniobra estranya i evasiva en creuar-se amb el cotxe oficial.

Quan va tractar de fugir a peu el conductor va ser interceptat pels agents, i després d'un registre del vehicle, van trobar sota el seient del copilot una pedra compacta de cocaïna embolicada en paper transparent que va llançar un pes de més de 100 grams.

Per aquests fets va ser detingut un home de 42 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.