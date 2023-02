El vuelco de un camión cisterna sin carga ha obligado esta mañana a cortar en ambas direcciones la autovía AP-7 a su paso por el término municipal de Xilxes. El vehículo accidentado se dedicaba al transporte de gas butano aunque en el momento del siniestro no llevaba carga. No obstante, y debido a que no estaba desgasificado, seguía entrañando riesgo, por lo que se ha establecido el protocolo de actuación en accidentes de mercancías peligrosas ADR, situación 0 tipo dos, han informado fuentes de Bomberos de la Diputación de Castellón.

Por motivos de seguridad, se ha indicado a los trabajadores de una empresa cercana que no saliesen al exterior de las instalaciones mientras durase el incidente. Un servicio de grúa ha procedido a la retirada del camión, unas tarea delicada en las que las dotaciones de bomberos se mantendrán de manera preventiva durante toda la operación, para evitar y controlar riesgos. Tras el siniestro, el equipo médico del SAMU ha asistido al conductor del camión, un hombre de 58 años, que presentaba politraumatismo e hipotermia, y tras estabilizarlo ha sido ha sido trasladado al hospital de Sagunto en una ambulancia de soporte vital avanzado, han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias. El accidente se ha registrado alrededor de las 7.40 horas en circunstancias no precisadas en el kilómetro 459 de la AP-7. Al quedar atravesado el vehículo en la calzada y como medida preventiva, se ordenó cortar la autovía al tráfico rodado en ambos sentidos para retirar el camión de la calzada y para que los bomberos pudieran limpiar la vía. En un principio se había ordenado cortar la autovía en ambos sentidos para retirar el camión de la calzada y que los bomberos pudieran limpiar la vía. Sobre las 16.30 de la tarde, siete horas después del siniestro, se ha podido restablecer la circulación en ambos sentidos según ha confirmado a este periódico desde la Guardia Civil de Tráfico.