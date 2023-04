🟠 El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a demà 25/04 és ALT a quasi tota la Comunitat Valenciana, llevat del litoral de Castelló on és baix mitjà.



📲 Si veus foc o una columna de fum, telefona a l'1·1·2.



🧑‍💻No penses que alguna altra persona ja haurà…