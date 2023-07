La acusación de la Fiscalía Provincial de intento de asesinato contra un hombre por unos hechos ocurrido en abril del año pasado en Vinaròs se redujo ayer a un delito de lesiones, con una sustancial rebaja de la condena de 12 años de cárcel a solo dos. Así, el Ministerio Público llegó a un pacto de conformidad con los dos acusados, especialmente beneficioso para el procesado para el que solicitaba inicialmente tal pena, por lo que el mismo fue dictado por el tribunal como sentencia in voce.

Todas las partes corroboraron que no recurrirán el fallo, por lo que se consideran hechos probados que los acusados, en el transcurso de una discusión con otro hombre, «con ánimo de causar un menoscabo físico, le propinaron sendas bofetadas en el rostro». A continuación, el varón procesado, que se encuentra en prisión provisional, «aceptando un desenlace fatal para la vida del mismo, encontrándose de espaldas la víctima, le clavó un objeto cortante similar a un cúter, el cual no fue localizado, cortando desde la zona alta de la espalda, en concreto desde el borde inferior de la escápula izquierda, hasta unos centímetros por debajo del último arco costal».

Debido a estos hechos, el denunciante sufrió una herida de 40 centímetros en la espalda.

La otra acusada

La acusación contra la segunda procesada no sufrió variaciones, tras el acuerdo de conformidad con el Ministerio Público, y esta aceptó una pena de multa por un delito leve de maltrato de obra.

Petición de salida de prisión

Las discrepancias entre las partes se pusieron de manifiesto en el momento de atender la petición de la defensa de suspender la pena impuesta al considerar que su defendido no tiene antecedentes a este respecto y lleva meses ya en el centro penitenciario.

Por su parte, la fiscal no se opuso a la solicitud de la letrada siempre y cuando abone la responsabilidad civil impuesta de 600 euros para la víctima y no delinca en los próximos cuatro años.

Por contra, la acusación particular, que representaba a la víctima, pidió al tribunal que cumpla los dos años íntegros de prisión, dado que tiene un proceso judicial abierto por una agresión similar que tuvo lugar tiempo después y cuyo juicio todavía no se ha celebrado. Además, consideró que el condenado, a pesar de cobrar una pensión, no ha realizado ningún ingreso para subsanar el daño.