Pudo haber sido una tragedia, pero afortunadamente se quedó en un susto, aunque de serias dimensiones. Una mujer intentó suicidarse en la noche del jueves en Castelló, aunque la rápida actuación de agentes de la Policía Local y el aviso de los testigos evitó la desgracia.

Los hechos ocurrieron en una calle del centro de la capital de la Plana, sobre las 22.50 horas, cuando se recibió el aviso de que había una mujer sentada en la repisa de una terraza, situada a una altura de un sexto piso, con serias intenciones de precipitarse al vacío. De hecho, tenía las piernas colgando, lo que levantó las alarmas de los viandantes, que aún circulaban por la calle a esas horas y fueron de los primeros en percatarse.

A los pocos minutos llegó una unidad de la Policía Local, cuyos agentes inmediatamente hicieron intención de subir hasta el piso y tratar de entrar en el domicilio donde se encontraba la mujer. Finalmente pudieron acceder y escucharon cómo la mujer dijo expresiones como "dejadme, me quiero morir, quiero acabar con esto", por lo que no fue posible entablar un diálogo con ella para que desistiera de esta actitud.

Rescate

Ante la situación, y en colaboración con el hijo de la mujer, asegurarla para evitar que no hubiera un riesgo para su integridad. No había tiempo que perder, ya que no se podía esperar a la llegada de efectivos de bomberos. La tarea de rescate fue complicada, ya que se tuvo que saltar una valla de un metro de altura, y la persona mostraba resistencia.

Ante el estado de agitación y nerviosismo que presentaba esta persona, se tuvo que reducir a la mujer en el suelo del interior del balcón. Así estuvo hasta la llegada de los efectivos del SAMU. Tras la evaluación del médico se decidió el traslado al Hospital Provincial de Castellón para ser atendida.

Precedentes

Hace apenas un año, a principios de agosto, fueron agentes de la Policía Nacional de Castelló los que salvaron la vida de dos mujeres, de 19 y 44 años de edad, en sendos casos ocurridos en la capital. En el primer caso, la joven estaba sentada en una cornisa con la mirada perdida, y con signos de haberse autolesionado con anterioridad. Pese a su intento de saltar al vacío, se logró rescatarla.

El otro caso ocurrió en la avenida Benicàssim. La mujer se encontraba en la parte exterior de la barandilla de un puente. En un principio se trató de dialogar y disuadirla, pero un agente logró acercarse por detrás y sujetarla, teniendo que ser ayudado por los agentes de la Policía Local ante la resistencia de la mujer, que se encontraba bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.