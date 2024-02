Ratifican la pena por asaltar a la dueña de un chalet de Orpesa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial en referencia al asalto a una vivienda de Orpesa en la que los ladrones retuvieron y amenazaron a la dueña.

Los hechos se remontan al mes de abril del 2021, cuando estando la propietaria en la vivienda tres personas llamaron a la puerta. Ella abrió parcialmente, pero los intrusos lograron acceder, procediendo a preguntar a la mujer por su pareja y a amenazarla.

Amenaza

Los ladrones, que llevaban bridas y cinta americana, la maniataron y le dijeron que le cortarían la cara con un cúter. Registraron el domicilio en busca de objetos de valor y se apoderaron de un perfume, bisutería variada, un cordón de oro, 480 euros en efectivo, dos anillos de plata, una esclava y varias máquinas de cortar el pelo. Todos los objetos estaban valorados en unos mil euros.

Transcurridos unos minutos desde que los ladrones se hubieron marchado del inmueble, la mujer logró deshacerse de las bridas y salió en busca de ayuda, encontrándose con una pareja de la Guardia Civil, a la que le expuso lo que le había ocurrido.

Estando la pareja ya reunida y en el cuartel, el hombre recibió una llamada amenazante desde un teléfono desconocido. En ella, amenazaron con matarlo y le dijeron que tenían que haberle «cortado la lengua» a su mujer, instándole a que devolviera un patinete en el plazo de tres días.

Negaron los hechos

Los tres acusados, que tenían 21, 22 y 42 años, negaron el día del juicio haber estado en la vivienda y haber cometido el asalto. Dijeron conocer al propietario de la casa por haber sido vecinos en Torreblanca. Por su parte, la mujer ofreció la misma versión que había dado en ocasiones anteriores y que tiene credibilidad a ojos del tribunal castellonense.

Además de las penas privativas de libertad por los delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada, un delito de amenazas y otro leve de lesiones, la justicia les impone a los sentenciados el pago de una indemnización de 2.250 euros a la mujer retenida por los daños morales --la víctima ha visto agravados sus problemas de ansiedad--.

Testimonio de la víctima

«Me taparon la boca con cinta americana, me colocaron unas bridas en las manos, me insultaron y empezaron a registrar toda la vivienda para ver si estaba él. Me dijeron que si denunciaba iban a venir a por mí», apuntó la mujer en el juicio, al tiempo que remarcó que también le robaron el móvil y dinero que llevaba.

La víctima aseguró ante el tribunal de Castellón que sufría secuelas y que todo se debió a un supuesto ajuste de cuentas.

Si los condenados lo desean, pueden recurrir ahora, tras desestimar el recurso el TSJ, ante la sala de lo Penal del Supremo