El acusado en un juicio en Castellón se defiende: «Yo no he pegado fuego a ninguna casa»

En el uso de su derecho a una última palabra, el acusado el lunes en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se defendió: «Yo no he pegado fuego a ninguna casa». El Ministerio Público solicita para él una condena de un año por un delito continuado de quebrantamiento de condena. Sin embargo, la acusación particular eleva su petición a 11 años ya que al anterior ilícito le suma la petición de 10 años por un delito de incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, previsto en el artículo 351.

El varón tenía prohibido aproximarse a su pareja sentimental y a su domicilio por sentencia firme de 18 de junio del 2019 por delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género que estaba vigente hasta el 24 de julio del 2021 y, pese a ser conocedor de la misma y haber sido apercibido de las consecuencias de incumplirla según la fiscalía, al menos desde junio al 1 de diciembre del 2020 compartía vivienda con ella en les Alqueries. Así las cosas, ese 1 de diciembre, hallándose ambos en la vivienda, el acusado comenzó a discutir con la mujer, provocando que ella se marchara del domicilio. Sin embargo, sobre las 00.45 horas del día 2 de diciembre se produjo un incendio en el mismo domicilio. La defensa pide la absolución al no quedar acreditado que su cliente causara el fuego.