Un incendio se ha declarado este mediodía en el Saler. El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales porque las llamas están próximas a varios bloques de apartamentos. Tanto es así que según ha informado la Guardia Civil, cinco edificios de la urbanización Aparwaks, próximos al Hotel Sidi, han sido desalojados.

Los vecinos que han tenido que abandonar sus inmuebles lo han hecho por sus propios medios. Sin embargo, ha sido necesario solicitar asistencia médica para atender a una persona afectada por inhalación de humo.

Enésimo #IIFF en La Devesa de El Saler.

De nuevo la pesadilla. pic.twitter.com/BMLMgY0Jns — AAVV DEHESA EL SALER (@AavvSaler) February 12, 2024

Hasta el lugar del incendio que se ha iniciado en una zona de matorrales se han sido movilizados siete dotaciones de bomberos del Ajuntament de València, el capataz coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de València, una unidad de los Bomberos Forestales helitransportada y un medio aéreo.

La gran columna de humo que han generado las llamas es visible desde la AP7 y precisamente por la densidad de este humo se han desalojado los cuatro bloques de apartamentos. Además, ha sido necesario cortar la circulación tanto de la CV-500 como de la CV-401.

Por el momento las esperanzas están puestas en la dirección del viento, que aunque va avivando por rachas la lengua de fuego, lo cierto es que la va empujando hacia el mar.

Los vecinos sospechan que es un fuego intencionado

Los vecinos de los edificios desalojados han declarado a Levante-EMV que la proximidad de las llamas y el humo les ha sorprendido. "De repente en la parte de atrás de la Torre IV olía a quemado y ha empezado a haber mucho humo y se ha esparcido el fuego".

Juan es vecino de la torre 5 de Aparwaks y ha visto las llamaradas desde la carretera, cuando volvía de València. Este valenciano explica que el fuego ha alcanzado la primera planta de su finca, pero los propios vecinos han conseguido alejarlo con una manguera. "A mí me ha quemado un rescoldo intentando apagar una manguera", relata. Juan explica que no tiene miedo pero sí preocupación por la dimensión del incendio en esta zona de matorrales con pinos aledaños, y sospecha que el incendio de tres focos puede ser provocado.

Una familia de ciclistas llega angustiada a un punto de control de la Guardia Civil y explica que ha pasado mucho miedo al atravesar las columnas de humo por la zona dura de la playa. Los tres turistas de Segovia están pasando unos días en Valencia y habían querido visitar la Devesa para conocer este pulmón verde. "Veníamos disfrutando un montón y nos ha pillado un fuego inmenso. Esto es siempre así?", se pregunta Eva María, de 51 años. "No hay derecho a que quemen lugares como este", añade indignado su marido.

Con la frente llena de ceniza atiende a este diario Pepe, conserje de la torre 5, a quien le faltan solo tres meses para jubilarse. "No esperaba yo esta despedida. Es el incendio más grande que he visto de cerca. Se nos caían las palmeras encima", relata todavía con el miedo en el cuerpo. El conserje explica que el edificio, afortunadamente, en temporada baja permanece semivacío, pero que todos los propietarios le están llamando para saber si entra el fuego en sus casas. "No creo que ocurra", asegura, y a continuación avala la versión de su vecino: "Esto habrá sido provocado. Aquí casi todos los son", señala.