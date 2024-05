Abdul, el obrero que 'se salvó' de la tragedia del edificio en Madrid: "Eso debería haber estado apuntalado"

Sobre las 11 de esta mañana, mientras los obreros trataban de asegurar el forjado de la planta superior del edificio en obras, parte de esta se ha derrumbado en Madrid. Una primera losa de aproximadamente 8 toneladas de peso se ha precipitado hacia abajo, golpeando y arrastrando en su camino a otra de cerca de 2.000 kilos y atrapando a dos trabajadores bajo los escombros. Un tercer hombre ha conseguido escapar con una fractura en la pierna y múltiples contusiones, y ha sido trasladado de urgencia al Hospital de la Paz.

Pasadas varias horas del trágico accidente, los Bomberos continúan trabajando para intentar consolidar la zona del derrumbe y levantar la losa tras la que permanecen atrapados los dos hombres. La situación de profunda inestabilidad de la estructura y el ingente peso del lienzo derrumbado están dificultando sobremanera los trabajos de rescate de lo que, todo apunta a ello, serán los cuerpos sin vida de las dos víctimas del desmoronamiento. Así lo han insinuado, aunque sin confirmarlo oficialmente por el momento, los distintos representantes municipales y portavoces de los servicios de Emergencias Madrid desplazados hasta el lugar de los hechos.

Pese al ingente dispositivo puesto en marcha, con cerca de 50 efectivos de Bomberos, Policía Municipal y Samur Protección Civil, además del equipo de drones operado por los agentes locales y varias grúas de alto tonelaje, la previsión es que los trabajos se alarguen durante varias horas.

Curiosos y trabajadores de obras cercanas se agolpan en los alrededores

Antes de este fuerte despliegue, los primeros en llegar al lugar del siniestro fueron los trabajadores de otro edificio en obras situado muy cerca. "Escuchamos el ruido, un estruendo terrible y salimos corriendo a ver qué pasaba", cuenta José a El Periódico de España, del mismo grupo editorial. Él y sus compañeros fueron inmediatamente desalojados, pero tuvieron tiempo de ser testigos de cómo había quedado el forjado vencido sobre la planta inferior.

#AccidenteLaboral en un edificio en obras en c/Lezama #Fuencarral.



La caída de dos forjados deja dos personas atrapadas y un herido trasladado ya por @SAMUR_PC.@BomberosMad trabaja para rescatar a los trabajadores aunque la estructura no es segura.@policiademadrid investiga. pic.twitter.com/gVwtwVWbU0 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 7, 2024

Mientras los operarios se afanan por lograr su objetivo lo antes posible, en los alrededores se agolpan decenas de curiosos ansiosos por saber qué ha ocurrido. Uno de ellos, Abdul, relata que hace menos de 15 días fue a pedir trabajo en el edificio accidentado. "Me dijeron que cuando despejasen todo y empezasen a poner ladrillos me llamaban", asegura con palpable alivio. Con 62 años de vida y 25 de experiencia en la obra a sus espaldas, afirma que no le extraña lo ocurrido, ya que "todo eso debería haber estado apuntalado con pilotes". A su juicio, se trata de una "irresponsabilidad" que no lo estuviese, pues se trata de "un edificio viejo" en el que "te puedes encontrar hierro en mal estado, partes afectadas por el agua u otros problemas".

A esta hora @BomberosMad trabaja en la retirada de los forjados que han colapsado sobre los dos trabajadores. @policiademadrid les facilita imágenes desde el aire con los drones para estudiar la mejor forma de acceder a ellos.@SAMUR_PC y #SUMMA112 están en preventivo. pic.twitter.com/kEbURPrNeh — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 7, 2024

Por su parte, los distintos trabajadores de la obra afectada, que a lo largo de la mañana han ido saliendo a cuentagotas de la zona delimitada por la policía, han rechazado hacer declaraciones. No obstante, en los rostros de todos ellos se podía leer claramente que estaban muy afectados por lo ocurrido a sus compañeros.

.@BomberosMad están situados muy cerca de los dos trabajadores atrapados y a la espera de una grúa de mayor tonelaje. Los trabajos pueden durar horas. pic.twitter.com/3n0TYJXgOJ — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 7, 2024

El inmueble en cuestión, situado en el número 8 de la calle de Lezama, en su confluencia con la calle de Llodio, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, estaba siendo rehabilitado para transformalo en un edificio residencial. Hasta el año pasado albergaba el Centro Médico Mapfre Salud Lezama, cuyos pacientes fueron trasladados a finales de 2023 al Centro Médico en el barrio de Las Tablas, ubicado en la calle de Boadilla del Camino, 2, en el mismo distrito.