El TAU Castelló cae en Valladolid (82-77), pero salva el basketaveraje por un solo punto.

Llegaban los dos equipos enrachados, con tres victorias seguidas. Los pucelanos por intentar agarrarse a la posibilidad de acercarse al play-off y el TAU Castelló tenía el propósito de certificar virtualmente su clasificación para la fase de ascenso a la Liga Endesa.

Inicio igualado, hasta que un 5-0 para el Valladolid daba la primera ventaja: 15-9 . Toni Ten hacía los primeros cambios y el primer tiempo acabó con 17-14.

Los pucelanos apretaban en defensa y sus rápidos contrataques no los podían defender los castellonense, que tampoco encontraban facilidades en ataque. Pantzar daba quebraderos de cabeza a los azulejeros y ponía el electrónico con un 23-18 en el ecuador del segundo cuarto. Los locales estiraron el marcador hasta el 29-20, con dos tiempos muertos de Ten. La dura defensa pucelana empezó a ser castigada por los colegiados y el TAU Castelló conseguía poner un 37-31 al descanso.

Se reanudó el partido con un triple de los locales (40-31) y un parcial de salida de 8-2 (45-33), lo que obligaba a Ten a, de nuevo, pedir tiempo muerto cuando aun restaban 7’23” de cuarto. Un triple del capitán Joan Faner y un 2+1 de Edwards acercaban a los azulejeros (52-41), pero Wintering, que estaba dominando el partido, mantenía diferencias (54-41). Un último parcial de 6-10 para el TAU Castelló le seguía metiendo en partido, aunque mucho tenía que mejorar en el último cuarto si quería llevarse el partido, sobre todo desde la línea de 6,75 donde tan sólo llevaba un 20% de acierto.

Doble objetivo en la cabeza

Cuando más lo necesitaba el equipo azulejero apareció Óscar Alvarado y, con seis puntos consecutivos, acercaba a los suyos (63-59). Paco García pedía tiempo muerto cuando quedaban seis minutos para el final. Nuevo estirón local (70-61), antes de un intercambio de canastas. En juego estaba la victoria, que el Real Valladolid tenía a tiro, pero también el cara a cara particular, tras el 83-77 del Ciutat de Castelló. Una clara antideportiva de los pucelanos daba la oportunidad al TAU Castelló a rebajar diferencias y los azulejeros lo aprovechaban con Jorge Bilbao como protagonista (82-77). El entrenador local pedía dos tiempos muertos seguidos para jugar los últimos seis segundos. No conseguía anotar el Valladolid, que se llevaba la victoria pero no el basketaveraje.