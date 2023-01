La primera vuelta de la temporada 2022/23 en LEB Oro no ha sido todo lo exitosa que se esperaba en el TAU Castelló, pero a partir de esta misma tarde el equipo azulejero tiene ante sí diecisiete partidos por delante para coger carrerilla, lograr la permanencia en la categoría y, por qué no, tratar de clasificarse para los play-offs a ACB. Así lo ven desde el club de la capital de la Plana y así lo expuso su técnico, Juan Antonio Orenga: «Empieza la segunda vuelta y para nosotros tiene que ser la vuelta en la que le demos un cambio a la trayectoria del equipo. En la primera hemos sacado seis victorias y tenemos que hacerlo bastante mejor en la segunda para intentar remontar, primero conseguir tranquilidad y, después, intentar entrar en los play-offs, que está muy difícil».

El inicio no será nada fácil puesto que se rinde visita esta tarde, a partir de las 18.00 horas, al Morabanc Andorra, uno de los claros favoritos al ascenso y que ha hecho de su pabellón un fortín. «La forma de comenzar esta segunda vuelta es igual a cómo comenzamos la primera: con el rival más difícil a priori y que ha confirmado que es uno de los aspirantes al ascenso. Es muy fuerte en su casa, donde no ha perdido, y es un equipo muy sólido, construido tanto por dentro como por fuera con múltiples opciones de juego, con un banquillo muy profundo», analizó el técnico castellonense.

Línea ascendente

La imagen ofrecida en las últimas semanas invita al optimismo y, aunque conscientes de la dificultad que comporta el partido en el Principado, nadie pierde la ilusión de poder dar la sorpresa. «Vamos a intentar seguir en la línea de buen juego que hemos tenido en los últimos partidos, intentando mantener el choque vivo hasta el final para ver si tenemos opciones de dar una sorpresa pero sabiendo que es muy difícil», aventuró Orenga, quien lideró ayer la expedición que viajó hasta Andorra con el fin de evitar problemas en la carretera al haber previsión de nieve durante la jornada de hoy.

Pero, ¿cómo ha de jugarle el TAU Al Morabanc Andorra para intentar asaltar su pabellón? «En toda la primera vuelta hemos luchado todos los partidos y hemos estado prácticamente hasta el final con opciones, lo que pasa es que no hemos tenido la suerte o la habilidad de que eso se transformara en victorias», puntualizó el entrenador del equipo de la capital de la Plana, al tiempo que añadió que «excepto dos partidos que se han perdido con una diferencia abultada (Estudiantes y Melilla) en el resto siempre ha habido opciones de ganar. Por eso, el planteamiento del partido de esta tarde será similar al que hicimos en Palencia o Alicante, teniendo el ritmo del juego durante mucho tiempo nosotros y para eso tenemos que estar al cien por ciento todos, no dejar que se produzcan pérdidas innecesarias, controlar el rebote, no renunciar a tiros...»

Dos dudas

Para el encuentro de esta tarde, con el que se abre la segunda vuelta de la competición en LEB Oro, Orenga mantendrá hasta el último momento las dudas de David Hook y Meno Dijkstra, aquejados ambos con un virus que les ha impedido trabajar con el equipo esta semana.