La llegada del verano multiplica el abanico de atractivos que aglutina Moncofa, que se suman al indiscutible valor de sus seis playas, cuatro de las cuales has sido reconocidas con el distintivo de calidad de la bandera azul, y su rica gastronomía, que incluye una amplia variedad de arroces, anguilas, all i pebre, etc., platos que conforman un amplio recetario presente en numerosos restaurantes.

Así, los amantes de la naturaleza y las rutas tienen la posibilidad de descubrir los interesantes parajes y restos que salpican el término municipal, como los vestigios de la Guerra Civil, y también conocer la historia de las viviendas más antiguas en primera línea de playa. Entre estos espacios de interés figuran también los restos de la torre vigía de Biniesma, que durante muchos años fue punto clave para la economía local, la ruta para descubrir los cultivos de naranja y su importancia para la localidad, o la de los motores de agua, una infraestructura vital para Moncofa, que llegó a contar con 50 de ellos para dar servicio a los campos. Más propuestas Por lo que respecta al patrimonio histórico, la población exhibe también un tramo de la antigua muralla, rehabilitada recientemente, así como la necrópolis árabe, hallada a los pies de la muralla. Parte de los restos de esta zona de enterramiento se exponen en el Museo de Etnográfico e Historia de la localidad, de visita obligada, al igual que las principales construcciones religiosas, como la iglesia parroquial y la ermita de Santa María Magdalena. La oferta de Moncofa se completa con numerosos eventos y actividades, culturales, musicales y deportivas, que se desarrollarán desde principios de julio hasta mediados de septiembre. Entre ellos destaca la feria del libro, que se instala a finales de julio en pleno paseo marítimo. En esta línea, las salas de exposiciones María Sorolla y Pleamar, ubicadas en el centro de la playa, albergan interesantes muestras de artistas de gran nivel. A estas propuestas, en el ámbito cultural y costumbrista, destacan también los dos murales realizados por la artista local Gabriela Alemany, ubicados en las fachadas de dos edificios del núcleo urbano de Moncofa y de la playa, que plasman las tradiciones agrícolas y marineras de la localidad.