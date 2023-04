En lo que se refiere a la limpieza, podemos recurrir a diferentes tipos de productos. Algunos son naturales, otros son químicos, y pueden dar mejor resultado, aunque son más contaminantes y pueden ser peligrosos si se mezclan de forma incorrecta. Sin embargo, hay ciertas formas de utilizarlos que son erróneas, pero que están muy extendidas, bien sea por el boca a boca, porque es como se nos ha enseñado a utilizarlo, o porque simplemente no se han consultado bien las instrucciones de uso. El resultado puede no ser el mejor, y además, puede provocar el deterioro de las superficies que limpiemos de forma incorrecta.

Estos son algunos de los errores que comúnmente cometemos a la hora de limpiar la casa, y que deberías empezar a corregir.

Lejía con agua caliente

Es bastante común llenar de agua caliente el cubo de fregar, y después, echarle un chorro de lejía, porque parece que así hará más efecto. Sin embargo, lo único que ocurre es que se evapore el producto que se le echa al agua. Al evaporarse, la lejía, se convierte en cloro gas, y este componente puede ser tóxico, por lo que puede resultar peligroso.

Vinagre desinfectante

El vinagre, aunque sí es muy efectivo para limpiar superficies como cristales, eliminar la cal o eliminar malos olores, no es desinfectante. Por eso, su acción limpiadora puede quedarse corta en ciertas superficies que necesitan productos más potentes. Las zonas en las que debes evitar utilizar este producto es el inodoro, los aparatos eléctricos y el suelo de madera.

Trapos

Los trapos que no son adecuados, dejan pelusas después de utilizarlos. Es muy común que al limpiar los cristales, se queden pelusas pegadas a la superficie. Para evitar esto, es mejor utilizar bayetas de microfibra. Estas no dejan pelusas y son muy eficaces para limpiar.

El producto directamente en la superficie

Echar el producto directamente sobre la superficie, ya sea madera o cristal, puede provocar manchas, debido a que el producto se puede secar y dejar marcas. Lo mejor es echar el producto sobre el paño y después aplicarlo en la superficie.

Multiusos para todo

Aunque en las etiquetas de estos productos ponga que son útiles para cualquier superficie, lo cierto es que suelen ser útiles únicamente para acero, vidrio y laminados. En superficies como maderas no tratadas pueden provocar manchas que luego no se podrán retirar. Siempre que un producto te haga dudar sobre si puede ser utilizado en una superficie, puedes probar a aplicarlo primero una pequeña zona no visible.