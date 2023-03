Cualquiera que tenga parquet en su casa sabe lo costoso que puede ser mantenerlo en óptimas condiciones, tanto en términos de tiempo como de dinero y energía. De hecho, este tipo de suelo tiende a deteriorarse muy rápidamente y, si no se trata adecuadamente, corre el riesgo de arruinarse con la misma rapidez. Esto depende esencialmente del material, es decir, de la madera, que a todos los efectos está viva y evoluciona constantemente. De hecho, puede envejecer, cambiar de color, oxidarse, hincharse, encogerse, etc. Además, es especialmente sensible a todo, tanto al calor como al frío, y a la propia humedad.

Por estas razones, el parquet no debe descuidarse nunca y, de hecho, debe limpiarse y tratarse con cierta constancia, para mantenerlo siempre "en forma". Para ello, es importante seguir ciertas reglas y utilizar productos adecuados, que podemos reproducir fácilmente en casa. La cucharada que debes meter en la lavadora para tener la ropa limpia y ahorrar en la factura de la luz En primer lugar, el parquet no debe limpiarse con demasiada agua. Esta última, de hecho, es absorbida por la madera, a la que, como hemos visto antes, no le gusta mucho la humedad. Por lo tanto, una buena regla sería limpiar el parquet inmediatamente con un paño seco después de pasar la fregona. En segundo lugar, tampoco se recomienda el uso de máquinas de vapor, ni siquiera en el caso de manchas difíciles de eliminar. De nuevo, hay que evitar a toda costa las altas temperaturas y la humedad, para no empeorar la situación. Por último, no se recomienda utilizar productos con alcohol, ni productos agresivos como la lejía o el amoníaco, sino detergentes adecuados para la madera. En el siguiente apartado, veremos cómo hacer uno en casa, utilizando un aceite especialmente adecuado para este tipo de superficies. No tires las toallas viejas: te sirven para hacer todo esto Para hacer nuestro limpiador de bricolaje, utilizaremos tres ingredientes: jabón de Marsella, detergente para platos y aceite de linaza. Los dos primeros productos, como sabemos, son imprescindibles para la limpieza de las superficies y también de la ropa. En cambio, el aceite de linaza se utiliza menos en el hogar, en parte porque poca gente conoce sus propiedades. De hecho, este aceite es muy eficaz para tratar la madera, ya que tiene la capacidad de penetrar en profundidad y proporcionar nutrición y protección durante mucho tiempo. Dosis recomendadas y modo de empleo Una vez que hemos desvelado los ingredientes, vamos a averiguar cómo mezclarlos para obtener un resultado óptimo. En particular, necesitaremos: 15 g de copos de jabón de Marsella;

2 cucharaditas de detergente lavavajillas;

1 cucharadita de aceite de linaza. Una vez mezclada y obtenida una crema espesa y muy perfumada, se vierte en un cubo lleno de agua. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es sumergir un trapo, o fregona, en el cubo, escurrirlo y limpiar todo el suelo de madera. El resultado será seguramente impresionante porque este limpiador hará que nuestro parquet quede brillante y realmente impecable, como si hubiéramos utilizado la máquina de pulir.