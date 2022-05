Ivonne Reyes ha pasado por el plató de 'Viernes Deluxe' para responder acerca de su relación con Pepe Navarro. No obstante, para la audiencia ha llamado más la atención la apariencia de la venezolana que todo lo que tuviera que contar sobre su ex pareja.

Y es que la ex modelo a sus casi 60 años ha pasado por el quirófano en diversas ocasiones, lo que ha provocado que los espectadores de Telecinco no hayan pasado por alto su nuevo 'look' en las redes sociales. Algunos de ellos, principalmente a los que no les ha convencido, han aprovechado para 'hacer sangre' a raíz de su última operación.

Lo siento pero cada vez que veo a Ivonne, me recuerda a esta señora #ivonneresponde pic.twitter.com/IviyC71Ews — Karelia🇪🇸 (@kharelhia79) 25 de marzo de 2022

Omaigotee que se ha echo esta mujer en la cara jesus bendito #ivonneresponde pic.twitter.com/EyiTxNzr03 — sra zenutria🌻 (@MirnaOrtega14) 25 de marzo de 2022

Vaya monstruosidad de operacion! Con lo guapa q era! Es q se destrozan la cara!!!!#ivonneresponde — thebear (@lamic10) 25 de marzo de 2022

Ivonne insiste: "Alex es su hijo"

Ivonne Reyes ha acudido al programa con la firme intención de poner los puntos sobre la íes, y desmentir, una a una , todas las acusaciones que su ex, Pepe Navarro, ha vertido sobre ella.

La fundamental, como no podía ser de otra manera, versa sobre la supuesta paternidad de su hijo Alex. Ivonne Reyes insiste en que el joven es hijo de Navarro, mientras este rechaza la acusación de lleno.

El giro de los acontecimientos se ha producido cuando la propia Ivonne ha dicho, esta noche, que no quiere que su hijo se haga ninguna prueba de paternidad - como le reclama Navarro para aclarar el asunto- porque Reyes asegura que "mi hijo no se pregunta quién es su padre porque ya lo sabe, él ya sabe cien por cien que su padre es Pepe Navarro".