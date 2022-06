A finales del 2021 Ana Rosa Quintana aparecía, como cada mañana, en 'El programa de Ana Rosa' y nos dejaba helados al confesar que padecía cáncer de mama y que se retiraba de la televisión para tratarse y centrarse en su familia.

La periodista ha estado desaparecida del foco mediático, dejando algunas publicaciones en su perfil de Instagram para informar a sus seguidores de que el tratamiento contra el cáncer iba bien.

Estos últimos meses hemos podido ver a la presentadora de televisión reaparece en la plaza de toros acompañada por su compañera e íntima amiga, Cristina Tárrega y allí nos confesaba que después del verano se reincorporará a su programa porque ya ha superado el cáncer. Una noticia que nos alegraba a todos y que nos hacía ver cómo la periodista había superado esta enfermedad con la mejor de la sonrisas.

Este sábado hemos visto a Ana Rosa disfrutar de la fiesta de fin de temporada de la productora Unicorn y lo cierto es que ha reaparecido radiante. En esta ocasión, la periodista ha optado por un mono negro largo y se ha dejado ver con el pelo muy cortito, eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja que refleja felicidad.

Acompañada por sus compañeros de programa, Sonsoles Ónega, Patricia Pardo, Joaquín Prat y Ana Terradillos, la cara visible de 'El programa de Ana Rosa' reaparece radiante con el pelo muy corto y nos confiesa que se encuentra muy bien tras haber superado el cáncer de mama: "Yo bien, durante todo el proceso, que es duro, he tenido suerte lo he llevado bastante bien, con todos estos compañeros que han hecho un trabajazo impresionante con la tranquilidad de decir que el programa iba sobre ruedas... pero tengo muchas ideas".

Además, la presentadora confiesa que ha sido precioso recibir el cariño de todos los compañeros de profesión: "Si, de todos los compañeros. Ha sido alucinante, ha sido mucho tiempo y todos los días, todos... todos, hasta el último redactor, la sastra, todo el mundo, bueno... ha sido en el fondo precioso, pero me lo podía haber evitado".

Ana Rosa está deseando ponerse manos a la obra de su programa: "Viene un otoño caliente, quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar". En cuanto a su cambio de 'look', confiesa que "yo pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y teñir de platino, pero me tiene que crecer mucho más".