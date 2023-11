La muerte de 'La Pantoja de Puerto Rico' está generando multitud de reacciones. Una de las más llamativas ha sido la de Carlos Latre, el cómico que la imitó en 'Crónicas Marcianas', que ha publicado un tuit en su cuenta oficial de Twitter (ahora X) en el que ha lamentado el fallecimiento de Ruddys Martínez.

"¡Oh, qué pena! Se fue mi querida Rudy, la Pantoja de Puerto Rico, que tantas alegrías y momentos maravillosos me dió. ¡Fue un placer compartir plato y cariño con ella! ¡Descanse en paz y esoooooo!", aseguró el jurado de 'Tu cara me suena' en su perfil en una publicación que supera las 14.000 visualizaciones.

Solo unos días de después de anunciarse el reencuentro del programa de Telecinco, Ruddys Martínez, más conocida en nuestro país como 'La Pantoja de Puerto Rico', ha fallecido este domingo a los 62 años debido a una complicación pulmonar derivada de su diabetes.

La artista ingresó el pasado martes en el hospital Doctor Center de la localidad portorriqueña de Bayamón, llegando incluso a escribir una carta de despedida a sus fans a través de las redes sociales: "Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡hay que cuidarse! Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mí".

Más alla de su apariciones en 'Crónicas Marcianas', 'La Pantoja de Puerto Rico' era considerada una estrella del transformismo en Puerto Rico, país en el que realizó durante décadas una silenciosa labor humanitaria acogiendo en su hogar a personas a las que su familia rechazaba a causa de su orientación sexual.

