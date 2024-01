Bertín Osborne ha roto su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante ha dejado claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

"Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", asegura Bertín, que por otro lado, confirma que se someterá a una prueba de paternidad: "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas".

En la entrevista, insiste en que no es "un tema de desconfianza", sino que "es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas". Si se confirma que el bebé es suyo, no ejercerá de padre pero estará dispuesto a ayudar: "Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo".

Por otro lado, Bertín dedica buenas palabras hacia Gabriela y niega que tenga intereses económicos: "Hay cosas radicalmente injustas que no quiero dejar pasar. Gabriela es una chavala estupenda". "Es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella", subraya el presentador: "Ella se ha negado y me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle. Es justo decirlo".