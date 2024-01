Los recortes pospandémicos siguen afectando a la industria tecnológica. El miércoles por la noche, Google despidió a "varios cientos" de sus trabajadores, un movimiento con el que busca reducir gastos para centrarse en la acelerada competición entre los gigantes de Silicon Valley por el dominio de la inteligencia artificial (IA).

Los despidos de la empresa propiedad de Alphabet afectan a los empleados de distintas divisiones. Se trata, según ha avanzado el medio especializado 9to5Google, de la división central de ingeniería, de la que trabaja en el asistente virtual de Google y de la de hardware. Esta última se encarga del desarrollo de los teléfonos móviles Pixel y de los relojes Fitbit, entre otros dispositivos de la marca.

Google no anunció públicamente esos recortes. Los empleados afectados fueron notificados a través de su correo electrónico y poco después fuentes internas lo filtraron a la prensa. La compañía ha confirmado esas informaciones, pero no ha dado más detalles del alcance de este ajuste de plantilla. Otro medio especializado, The Verge, señala que la eliminación de "unos pocos cientos" de puestos de trabajo para cada una de las divisiones podría suponer el despido de "unos mil empleados".

"Estamos invirtiendo de forma responsable en las mayores prioridades de nuestra empresa y en las importantes oportunidades que tenemos por delante", ha explicado un portavoz de Google. El movimiento se justifica así para pasar a priorizar negocios estratégicos como la IA o la computación en la nube, donde la competencia de Microsoft y Amazon es cada vez más feroz.

Recortes en el sector

Con este recorte, aún por detallar, la multinacional tecnológica dirigida por Sundar Pichai profundiza un ajuste laboral que se aceleró en 2023. En enero, Google anunció el despido de unos 12.000 empleados, casi el 6% de su plantilla global. Otras compañías del sector tecnológico también optaron por la senda del adelgazamiento. Las estadounidenses cesaron el pasado año a un total de 191.000 empleados.

Los recortes siguen siendo una tendencia en los primeros días de 2024. Justo el miércoles, Twitch anunció el despido de 500 trabajadores que representan el 35% de su plantilla. Amazon, propietaria de la plataforma de vídeo en streaming, también se ha deshecho de cientos de puestos de trabajo en Prime Video y en los estudios MGM.