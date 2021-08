La comisión de la falla Barri d’Onda ha escogido como máximo representante para el ejercicio 2022-2023 al joven Vicente Llàcer García, un nombramiento histórico que lo convierte en el primer fallero mayor de la larga historia de las fiestas josefinas de Burriana como puedes ver en el vídeo adjunto en esta información. La decisión ha llegado por méritos propios ya que cumple a la perfección los principales requisitos para el cargo como son el amor incondicional a la tradición fallera y estar muy vinculado a la comisión.

Este auxiliar de enfermería de 25 años afirma sentirse muy contento y nervioso al mismo tiempo ya que «no sé la que me viene encima, pero de todos modos, ya he pedido consejo a nuestra actual fallera mayor para hacerlo lo mejor posible». Todavía no ha tenido tiempo para asimilar la noticia del todo y, aunque aún es pronto, «a partir de septiembre me pondré manos a la obra con el traje que vestiré, seguramente será el tradicional de torrentí».

El acto que con más ganas espera es el nombramiento oficial con toda la comisión reunida puesto que «la conformamos pocos y son como mi segunda familia». La presidenta de Barri d’Onda, Berta Hernández, explica que ya llevaban tiempo «rumiando» la elección y añade que «después de la parálisis por el covid lo volvimos a plantear y él es muy fallero así que ¿por qué no?, estamos muy contentos». Un orgullo para la agrupación y un pequeño paso para avanzar en inclusividad e igualdad de oportunidades.