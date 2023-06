Optimista y lleno de vitalidad. Así se mostró Albert Rudé en la previa del duelo ante el Alcorcón. El técnico albinegro confía en sacar un positivo resultado en un Castalia a reventar, pide concentración a los suyos para no cometer errores y espera una eliminatoria opuesta a la del Déportivo de la Coruña.

Así ve la gran final

"Creo que el partido del otro día nadie se lo esperaba. El guión que vivimos fue totalmente fuera de lo usual en el fútbol. Esta eliminatoria será más cerrada. Jugamos contra un equipo que ha recibido pocos goles y para nada proyecto un 4-4, no creo que vuelva a suceder. Por tanto se tiene que gestionar bien teniendo en cuenta que ahora está girada. Tenemos el primer partido en Castalia, el segundo allí y el factor empate no nos sirve, tenemos que gestionarla mejor que contra el Dépor"

"Creo que una de las claves es repetir cosas del domingo pasado. Repetir las puertas abiertas de mañana, que venga la gente a convivir con nosotros, que vengan a recibirnos, fue impresionante, que Castalia esté a reventar. La competitividad se tiene que repetir, la efectividad mínimo la mitad de ocasiones tienen que ir para dentro y tenemos que minimizar errores que nos pongan en jaque, haciendo eso estaremos muy cerca del objetivo".

Distinto planteamiento con la vuelta fuera

"Tal como decía, cambia el hecho de que tienes la vuelta fuera, de que no te vale el empate y estas eliminatorias son muy apretadas. Es evidente que sacar un resultado en casa es capital pero con cabeza y equilibrio, son 180 minutos y es importante tener ventaja pero sin poner la eliminatoria en jaque haciendo cosas que no tocan. Es un partido de ida y nos jugamos mucho".

Sobre el Alcorcón

"Cada equipo tiene sus fortalezas y debilidades. El Alcorcón tiene mucha experiencia, compacto y es un equipo hecho para subir. Los errores del otro día no se pueden repetir, porque debemos estar mucho más finos. Hemos trabajado mucho los detalles y estamos todos al cien por cien". Tenemos nuestras armas y si las gestionamos bien tendremos posibilidades. Si estamos bien podemos sacar un resultado, si no se pondrá dificil porque son un equipo que no perdona"

El factor Castalia

"La gente fue el factor determinante y esperamos que lo vuelva a ser. Saben cerrarse atrás, son solidarios y defienden muy bien el área y con espacios son animales. Con posesión pueden jugar entre líneas, y tienen lanzadores con buen pie como Mosquera. Estuvo a 10 minutos del ascenso directo y ahora está en la final, pero nosotros también somos un equipo con un gran proyecto buenos jugadores y en una línea ascendente".

"Aquí somos 15.000 y se respira fútbol, se me pone la piel de gallina, es diferente. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar muy bien en todas las fases del juego. Es un equipo matador, tenemos que estar muy bien y con nuestra gente repetir lo del domingo y si puede ser con una diferencia mejor, porque se ha demostrado que ir con un gol por delante es peligroso".