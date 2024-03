El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se ha referido hoy a la denuncia interpuesta contra dos periodistas y ha asegurado que no va a permitir que se viertan mentiras. "Entiendo la crítica, entiendo dónde estoy, pero hasta cierto punto. No voy a tolerar la mentira ni que se inventen cosas. Pienso que es el momento de decir basta, ya está bien", ha explicado. Por otro lado, Xavi se ha mostrado preocupado por que sus jugadores vuelvan a conectarse al "modo club" tras su regreso de las selecciones. "Esto me preocupa más que el partido del PSG para que el que quedan muchos días. Mañana es vital ganar los tres puntos para meter más presión al Real Madrid", ha dicho en sala de prensa.