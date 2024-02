La Panderola (16.00 horas, con redifusión a las 20.00 y a las 23.30) cierra la semana con un programa con gran variedad de temas, entre los que destaca la magia y el ilusionismo. Y es que el magacín de Medi TV contará con la presencia de Guillermo Torrijos, o más concretamente el mago Miraver, que es su nombre artístico, que recientemente vivió su particular momento de gloria en uno de los platós más exigentes de la televisión en Estados Unidos. Este vallero de adopción (nació en València), deslumbró en un concurso a dos grandes de la magia internacional, Penn & Teller, que no dudaron en concederle el premio de su popular programa Fool Us.

Otra protagonista será Carla Villanova, administrativa del Ayuntamiento de la Mata, una pequeña población de Els Ports que en sus recientes celebraciones de Sant Antoni recuperó, después de 60 años, la tradicional representación del ciclo agrario. También intervendrá Ruth Sanz, concejala de Turismo de Càlig, que hablará del PGOU aprobado después de 20 años y que descarta el campo de golf, centrándose en desarrollar áreas industriales en beneficio de los vecinos. Los telespectadores también podrán ver una nueva entrega de Aventurístico (18.00, con repetición a las 22.30), así como la reemisión de Jaque mate (13.00), en el que Dani Vaquer muestra como mejorar en la práctica del ajedrez.