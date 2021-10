Pepe Rodríguez, de 'Masterchef', padrino de lujo de la olla de la Plana de Vila-real

El televisivo chef presentará un showcooking que tendrá lugar este próximo lunes en el Teatro Tagoba, a partir de las 9.30 horas, en el que participarán como ponentes tres estrellas Michelin: Miguel Barrera, del restaurante Cal Paradís; Javier Estévez, del restaurante la Tasquería; y Ricardo Sotres, del restaurante el Retiro, en Asturias.

Este acto también contará con la presencia del vila-realense Roberto Bosquet, más conocido como el Chef Bosquet, quien ha conseguido un gran reconocimiento social por sus propuestas de cocina saludable y que cuenta ya con cinco restaurantes.

Al acto se podrá asistir con invitación y también se retransmitirá en directo en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Vila-real.

Concurso nacional

También este próximo lunes (día 25), a a las 19.00, tendrá lugar el I Concurso Nacional Olla de la Plana en la plaza Major, para el que las inscripciones siguen abiertas hasta este miércoles. Un certamen que trae otra de las novedades con la incorporación de premios en metálico.

Según explicó el presidente de la Asociación Gastronómica de Vila-real, Ximo Abril, se han estipulado cuatro categorías (primer y segundo premio nacional dotados con 1.000 y 750 euros, respectivamente; el provincial con 500 euros y el local -Pasqual Batalla- con 300 euros) que serán un aliciente más para los cocineros.

"Los restauradores no tienen por qué utilizar los 26 ingredientes, pero no pueden utilizar ninguno que no esté en el listado"

Los participantes podrán elaborar su propuesta con los 26 ingredientes tradicionales de la olla de la Plana. «Este plato se elabora de muchas formas, según la tradición de cada casa o familia; los restauradores no tienen por qué utilizar todos los ingredientes, pero no pueden utilizar ninguno que no esté en el listado», detalló Abril.

Jurado del concurso

Además de Pepe Rodríguez y las tres estrellas Michelin que serán ponentes de las jornadas, también se desempeñarán como jurado la presidenta de la asociación de Amas de Casa, Conchita Ibáñez, y el periodista especializado en gastronomía Raúl Puchol.

"Somos una ciudad industrial, agrícola y de servicios, pero también somos una ciudad a la que viene mucha gente a disfrutar de nuestra gastronomía"

A las 20.30 horas, también ese lunes, empezará el reparto de este guiso entre los vecinos que aguarden su turno, con un euro de donativo por cada cazuela. Una degustación solidaria que este año irá a beneficio de Manos Unidas.

Por su parte, el presidente de Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real (Ashiovi), Emilio Miralles, señaló que, con un evento de estas características, «queremos posicionar a Vila-real en el circuito de ciudades gastronómicas de España». «Somos una ciudad industrial, agrícola y de servicios, pero también somos una ciudad a la que viene mucha gente a disfrutar de nuestra gastronomía», aseguró.

Las jornadas empezarán el 1 de noviembre

Con el showcooking y concurso como gran preludio, las duodécimas jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real... Olla de la Plana empezarán el 1 de noviembre.

El edil de Comercio, Diego A. Vila, apuntó este martes en la presentación del evento que el objetivo de la organización es que trascienda los ámbitos local y provincial, donde esta propuesta ya está «muy consolidada», y que se conozca también a nivel nacional.